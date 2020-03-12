Euronews: Еврокомиссия предложила новую стратегию расширения ЕС

Сегодня в ЕС хотят вступить страны Западных Балкан, однако переговоры об их принятии были заблокированы в октябре прошлого года Нидерландами, Данией и Францией. Как передаёт Euronews, Париж заявил, что дальнейшее расширение ЕС невозможно, пока союз не пересмотрит свою стратегию в этом вопросе. И хотя в феврале Брюссель представил пересмотренный документ, еврокомиссар по расширению и политике соседства признал, что пока не удалось убедить сомневающиеся правительства.

На этой неделе в программе «Вкратце из Брюсселя» мы оглядываемся на первые 100 дней работы новой Еврокомиссии. Сегодня мы вспомним, как менялось её отношение к расширению Евросоюза. Вступить в него торопятся страны Западных Балкан. За них хлопочет нынешний председатель ЕС Хорватия.

Кандидаты на вступление в Евросоюз Албания и Северная Македония сделали много, чтобы удовлетворять критериям членства. Но переговоры о принятии их в ЕС были заблокированы в октябре прошлого года Нидерландами, Данией и Францией.

Париж заявил, что дальнейшее расширение ЕС невозможно, пока Союз не пересмотрит свою стратегию в этом вопросе. В феврале Брюссель представил пересмотренный документ. Но еврокомиссар по расширению и политике соседства признал, что пока не удалось убедить такие сомневающиеся правительства, как французское.

«Мы работаем над тем, чтобы переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии стали возможными, — сказал Оливер Вархеи. — Сделан первый шаг для возобновления процесса расширения. Мы пытаемся убедить всех в том, что это хороший процесс, он нужен Европе, и мы должны осуществить его вместе».

В настоящее время пять стран имеют статус кандидатов в члены ЕС. Сербия и Черногория могут завершить переговоры о своём вступлении к 2025 году. Диалог с Турцией заблокирован из-за серьёзных политических разногласий с ней. Албания и Северная Македония стоят в очереди.

Между тем, Евросоюз изменил свои требования к странам-кандидатам. Брюссель хочет, чтобы на переговорах с их столицами поднимались такие фундаментальные темы, как верховенство права, демократия и эффективность экономики.

Евродепутат-социалист из Нидерландов считает, что всё зависит от президента Франции.

«Большой вопрос не столько в том, что сделает Еврокомиссия, а в том, что решат лидеры ЕС, когда соберутся в марте, — сказала Кати Пири. — Мы знаем, что есть политическая воля к началу переговоров о присоединении Албании и Северной Македонии, но три страны их по-прежнему блокируют. Вопрос в том, сделали ли мы достаточно в последние недели, чтобы эти три страны перестали тревожиться и сняли свои возражения. Ведь процесс вступления Албании и Северной Македонии растянется на многие годы. В общем, я не думаю, что это зависит от комиссии. Посмотрим, что решат в Париже».

Французский президент Эммануэль Макрон предлагает коллегам своё представление о размере и составе союза. Они обсудят его расширение на брюссельской встрече в верхах в марте.

А в мае в Загребе пройдёт саммит ЕС — Западные Балканы. Его проведёт Хорватия перед тем, как сложить с себя полномочия страны — председателя ЕС. Её преемник Германия не считает процесс принятия новых членов приоритетом.

В следующем выпуске «Вкратце из Брюсселя» мы будем анализировать внешнюю политику Евросоюза, его попытки укрепить свои позиции на мировой арене.

Дата выхода в эфир 11 марта 2020 года.