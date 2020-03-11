Bild: переговоры по брекситу могут пройти в формате видеоконференции

Намеченные на 18 марта переговоры между ЕС и Великобританией по брекситу могут быть отложены из-за коронавируса, пишет Bild. Впрочем, представители британского посольства в Берлине заявили, что перенос переговоров маловероятен — однако рассматривается вариант их проведения по видеоконференции.
Способно ли распространение в Великобритании коронавируса поставить под угрозу брексит — важнейший британский политический проект? Как отмечает Bild, запланированные ранее сроки переговоров уже считались весьма амбициозными, учитывая, что позиции сторон сильно расходятся.
Согласно текущему плану, делегация от ЕС во главе с Мишелем Барнье отправится в Лондон к 18 марта. Однако после выявления первого случая заражения коронавирусом в Брюсселе и отмены заседаний Европарламента в Страсбурге неизвестно, пройдёт ли поездка делегации в намеченное время, отмечает издание.
При этом в британском посольстве в Берлине назвали перенос переговоров по брекситу крайне маловероятным, сообщает Bild. Впрочем, не исключается, что переговоры могут пройти в формате видеоконференции, поскольку техническая возможность для этого существует.
Как пишет Bild, процесс «развода» с ЕС уже стоил британским налогоплательщикам £4,4 млрд. Именно такая сумма была потрачена министерствами начиная с 2016 года. Кроме того, курс фунта стерлингов падает на фоне проблем вокруг старта переговоров по брекситу.
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