Guardian: подземный «сталинистский» город в Албании хотят превратить в тематический парк

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Fox News: Трамп был и остался одиночкой, за социалистом Сандерсом — мощное радикальное движение Fox News
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Sveriges Radio: глава МИД Швеции посоветовала России вести феминистическую политику Sveriges Radio
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Лев превратился в мышь — обозреватель Guardian об ослаблении британской экономики после брексита Guardian
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Daily Sabah: Россия найдёт замену китайским овощам и фруктам на рынках Турции и Марокко Daily Sabah
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В США заявили о готовности выделить КНР $100 млн на борьбу с коронавирусом
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон готов выделить $100 млн для помощи Пекину в борьбе с новым типом коронавируса.
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Мадуро провёл встречу с бывшим главой Испании
Президент Венесуэлы Николас Мадуро провёл встречу бывшим главой правительства Испании Хосе Луисом Родригесом Сапатеро.
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Площадь перед посольством России в Праге могут назвать в честь Немцова
Пражские власти намерены переименовать площадь у посольства России в честь российского оппозиционера Бориса Немцова.
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Глава МИД Венесуэлы по-русски поблагодарил Лаврова
Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса по-русски поблагодарил российского министра иностранных дел Сергея Лаврова за его визит в страну.
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Нефтедобыча в Ливии снизилась до 181,5 тысяч баррелей в сутки
Добыча нефти в Ливии снизилась до 18,5 тыс. баррелей за сутки, сообщает Национальная нефтяная компания Ливии (NOC).
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Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй возросло до 699
Число жертв нового типа коронавирусной инфекции в китайской провинции Хубэй достигло 699 человек.
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Эксперт по Украине уволен из Белого дома
Эксперт по Украине из Совета национальной безопасности США Александр Виндман, выступивший с показаниями против американского лидера Дональда Трампа, был уволен.
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Пользователи сообщили о сбое в работе Twitter
Пользователи ряда стран сообщили о сбоях в работе социальной сети Twitter. Об этом свидетельствуют данные специализированного портала Downdetector.
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Врачи рассказали о состоянии выживших при ЧП с вертолётом в Татарстане
Состояние двух пострадавших в результате крушения вертолёта в Татарстане оценивается как стабильно тяжёлое. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя Минздрава региона.
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Fitch подтвердило кредитный рейтинг России на уровне ВВВ
Международное рейтинговое агентство Fitch оставило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном на уровне BBB.
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Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в проливе Дрейка
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в проливе Дрейка южнее берегов Аргентины, сообщает Геологическая служба США.
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Президент «Баварии» заявил, что Роналду слишком стар для игры в немецком клубе
Президент «Баварии» Херберт Хайнер заявил, что мюнхенскому клубу неинтересен нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду.
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В Раде зарегистрировано постановление об увольнении главы НАБУ
Нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что в Верховной раде зарегистрирован проект постановления об увольнении директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артёма Сытника.
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Мишустин назначил замминистра строительства и ЖКХ
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Александра Козлова на пост заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
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Тарасова считает, что юниорский ЧР по фигурному катанию нужно транслировать во всех странах
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась впечатлениями от юниорского чемпионата России.
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Суд арестовал главу УФСИН по Северной Осетии
Ленинский районный суд Владикавказа принял решение арестовать на месяц задержанного по подозрению в хищении 3 млн рублей главу УФСИН по Северной Осетии Юрия Емельянова.
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Зеленский заявил о «новой главе партнёрства» с Италией
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча с премьер-министром Италии Джузеппе Конте открыла новую главу стратегического партнёрства между странами.
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Глейхенгауз оценил возможность стажировки итальянского фигуриста Грассля в группе Тутберидзе
Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз допустил возможность стажировки итальянского фигуриста Даниэля Грассля в «Хрустальном».
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Козак оценил переговоры Путина и Лукашенко в Сочи
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что переговоры российского и белорусского лидеров Владимира Путина и Александра Лукашенко прошли в позитивном ключе.
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Источник: Месси не собирается уходить из «Барселоны»
Аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси не собирается покидать клуб, несмотря на разногласия с руководством.
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Эксперт прокомментировал идею введения в Москве правового режима для развития ИИ
Исполнительный директор Ассоциации больших данных Алексей Нейман прокомментировал идею введения в Москве экспериментального правового режима с целью развития искусственного интеллекта.
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Церемония прощания с погибшим Хайруллиным пройдёт в Казани
Церемония прощания с депутатом Государственной думы Айратом Хайруллиным, погибшим при крушении вертолёта в Татарстане, пройдёт в Татарской государственной филармонии им. Габдуллы Тукая в Казани.
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Владелец шоу Art on Ice заявил, что хотел бы пригласить Косторную
Владелец ледового шоу Art on Ice Оливер Хёнер назвал фигуристку, которую хотел бы пригласить для выступления в своём проекте.
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Мадуро пригласили посетить Москву на 75-летие Победы
Министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи с венесуэльским президентом Николасом Мадуро заявил, что в Москве с нетерпением ждут лидера Венесуэлы на праздновании 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
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Анестезист из Кирова опроверг причастность к убийствам ветеранов
Анестезист Сергей Вольф из Кирова опроверг появившуюся в СМИ информацию о якобы причастности к убийствам ветеранов.
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УАЗ стал спонсором чилийского футбольного клуба
Латиноамериканский дистрибьютор Ульяновского автомобильного завода (УАЗ) стал спонсором чилийского клуба «Палестино».
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В Госдуме прокомментировали заявление Британии по пошлинам на российские товары
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков прокомментировал намерение Великобритании отказаться от пошлин на некоторые российские товары после завершения переходного периода, связанного с брекситом.
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Эксперт прокомментировал инициативу по ужесточению штрафов для водителей
Генеральный директор Академии водительского мастерства автоспортсмен Александр Каминский прокомментировал инициативу по ужесточению штрафов для водителей.
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Энергетики восстановили электроснабжение домов более 90 тысяч жителей Дагестана
Энергетики восстановили электроснабжение домов более 90 тыс. жителей Дагестана, нарушенное из-за непогоды.
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Владимир Хотиненко прокомментировал сообщения о спецвыпуске сериала «Друзья»
Режиссёр Владимир Хотиненко прокомментировал сообщения о спецвыпуске сериала «Друзья».
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Александр Емельяненко рассказал анекдот на пресс-конференции перед боем с Исмаиловым
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко пребывал в хорошем расположении духа на пресс-конференции перед поединком с Магомедом Исмаиловым.
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Лавров рассказал о договорённостях по сотрудничеству с Венесуэлой
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в ходе встреч с представителями руководства Венесуэлы были достигнуты договорённости о развитии сотрудничества в условиях незаконных санкций.
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Фигуристка Валиева стала победительницей чемпионата России среди юниоров
На чемпионате России среди юниоров победу в женском одиночном катании одержала Камила Валиева.
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США ввели санкции против венесуэльской авиакомпании
Министерство финансов США ввело санкции против венесуэльской авиакомпании Conviasa и ряда её самолётов.
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Хёнер считает, что Загитовой не стоит отказываться от сложных прыжков в шоу
Владелец ледового шоу Art on Ice Оливер Хёнер заявил, что его проект должен быть первоклассным, потому он хочет видеть сложные элементы в исполнении приглашённых звёзд.
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Козак сообщил об условиях поставок нефти Белоруссии
Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что Россия продолжит поставки нефти в Белоруссию на прежних коммерческих условиях. Об этом сообщает РИА Новости.
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В ЛНР четверо военных погибли в результате обстрела
Четверо военнослужащих самопровозглашённой Луганской народной республики погибли и ещё четверо пострадали в результате обстрела со стороны украинских вооружённых сил.
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Владелец шоу Art on Ice объяснил падение Загитовой волнением
Владелец ледового шоу Art on Ice Оливер Хёнер прокомментировал падение олимпийской чемпионки Алины Загитовой во время выступления.
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«Химки» обыграли «Црвену Звезду» в матче Евролиги
В рамках регулярного чемпионата Евролиги подмосковные «Химки» одержали победу над сербской «Црвеной Звездой».
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Козак: Россия и Белоруссия договорились о поставках газа на 2020 год
Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что российская и белорусская стороны договорились о поставках газа на 2020 год на условиях 2019 года.
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Лавров заявил, что Россия готова поддерживать диалог по национальному примирению в Венесуэле
Глава МИД России Сергей Лавров заявил о готовности российской стороны оказывать поддержку работе венесуэльского Национального совета для диалога во имя мира, который является единственным форматом контактов представителей власти и оппозиции.
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Колесниченко и Ромашина стали спортсменками года в синхронном плавании по версии FINA
Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина названы лучшими спортсменками 2019 года по версии Международной федерации плавания (FINA).
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Экс-министр культуры Абхазии намерен баллотироваться на пост вице-президента
Председатель партии «Айтайра» Леонид Лакербая заявил, что бывший министр культуры и руководитель сухумского отделения политсилы Бадра Гунба будет баллотироваться на пост вице-президента.
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Эксперт оценил сообщения о приезде Абэ в Москву на 9 Мая
Заместитель директора Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов прокомментировал сообщения о том, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ принял решение посетить в мае Москву для участия в торжественных мероприятиях в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
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СК возбудил дело из-за крушения вертолёта в Татарстане
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту крушения вертолёта в Татарстане, в результате которого погиб депутат Госдумы Айрат Хайруллин. Об этом информирует пресс-служба СК России.
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Кудерметова уступила Богдан в матче Кубка федерации
Россиянка Вероника Кудерметова проиграла представительнице Румынии Ане Богдан в матче Кубка федерации.
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В Москве при пожаре в доме погибли два человека
В результате пожара в жилом доме на юго-западе Москвы погибли два человека. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
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СМИ: Ряд команд НХЛ интересуются Ковальчуком
Российский форвард «Монреаль Канадиэнс» Илья Ковальчук привлёк внимание ряда клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Украина призвала Венгрию разблокировать её диалог с НАТО
МИД Украины в ходе встречи глав внешнеполитических ведомств Украины и Венгрии Вадима Пристайко и Петера Сийярто выразил надежду, что Будапешт разблокирует диалог Киева с НАТО на высоком уровне.
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Кудашов рассказал об изменениях в составе сборной России перед матчем Еврохоккейтура со Швецией
Главный тренер сборной России Алексей Кудашов оценил подготовку команды к матчу этапа Еврохоккейтура со сборной Швеции.