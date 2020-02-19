Обозреватель Bloomberg: от каждого по способностям — евроинтеграцию спасёт дифференциация членства в ЕС

Трудно не заметить, что из-за постоянных попыток расширить ЕС процесс интеграции между членами застопорился, считает обозреватель Bloomberg Андреас Клут. Журналист уверен, что продолжить набирать новых кандидатов и одновременно с этим углублять связи между действующими союзниками блоку поможет только введение разных уровней членства.

Сегодня 27 стран — членов ЕС разделяют многие противоречия, но одна тема отражает одну из основополагающих проблем блока, пишет член редколлегии Bloomberg Андреас Клут. Речь идёт о «расширении» Евросоюза и, в частности, начале официальных переговоров по присоединению Северной Македонии и Албании. Главный вопрос здесь заключается в том, сможет ли ЕС «расширяться» и «углубляться» одновременно. Или, проще говоря, не развалится ли союз и не станет ли он неуправляемым, если продолжит принимать в свои ряды новых членов вне зависимости от степени их готовности.



На эту проблему, как водится, указал известный своей «не свойственной дипломатам честностью» президент Франции Эммануэль Макрон. Он «поверг в шок» других европейских лидеров, блокировав официальные переговоры по вступлению Северной Македонии и Албании в Евросоюз. Ангела Меркель и Балканы были в гневе. И теперь, в преддверии следующего саммита ЕС в марте, союзники пытаются убедить французского президента снять вето.



У сторонников присоединения Скопье и Тираны к Евросоюзу против Макрона есть два основных аргумента. Во-первых, он несправедливо не признаёт старания двух претендентов. Албания, к примеру, активизировала борьбу с организованной преступностью, а Македония и вовсе изменила своё имя в угоду ЕС, добавив к названию «Северная», поскольку у члена Евросоюза Греции уже есть собственная Македония.



Во-вторых, как объясняет автор статьи, Макрона обвинили в «стратегической недальновидности» в тот период, когда Брюссель просто обязан мыслить «геополитически». Россия и Китай распространяют своё влияние в Юго-Восточной Европе, заключая политические сделки, подкреплённые финансированием строительства портов, мостов и железных дорог. «Если Балканы почувствуют, что ЕС их отталкивает, они даже не пойдут, а побегут в объятия незападных автократов», — рассуждает Клут.



Всё это правда, однако против расширения есть свой не менее весомый аргумент: оно неминуемо стопорит интеграцию между действующими членами Евросоюза. Совместная работа давалась союзникам непросто, даже когда их было всего шестеро в 50-е. С каждым новым членом с его собственным языком, культурой, историческими обидами и национальными интересами легче не становилось.



Дилемма с расширением вырисовалась особенно ярко с принятием новых членов, бывших социалистических республик, в 2004-м и 2007 году. Тогда многие в Брюсселе тоже утверждали, что если эти страны не взять под своё крыло, они непременно отдрейфуют в сферу влияния «своих бывших российских угнетателей». И это было бы нечестно по отношению к людям, столь упорно стремившимся к свободе и Западу.



Спустя более 10 лет некоторые из присоединённых в тот раз членов начали подрывать Евросоюз и откровенно игнорировать его требования, считает журналист. Венгрия превратилась в «полуавтократию, которая с гордостью называет себя «нелиберальной». Польша посягает на независимость судий и верховенство права, вступая в открытое противостояние с Европейским судом. Обе ставят палки в колёса попыткам выработать общеевропейскую политику в отношении мигрантов. «По сути, они отвергли основополагающую идею о европейской солидарности в угоду атавистическому национализму», — настаивает автор статьи.



Каждое расширение привносило в ЕС всё больше противоречий и разногласий. Вряд ли Макрон один заметил, что евроинтеграция уже давно застопорилась и в этом отчасти виновато то самое расширение. Когда в Евросоюзе идут обсуждения обороны или внешней политики, любой член блока может использовать своё право вето в отношении любого решения, из-за чего Европа становится неэффективной и неповоротливой на международной арене. Что уж говорить о более масштабных проектах, вроде европейской армии или налогово-бюджетного союза в еврозоне, — «пустые мечты».



Конечно, по мнению Андреаса Клута, лучше не отвергать Тирану и Скопье. Но в то же время ЕС должен как-то разобраться с проблемой интеграции, решить которую сможет только дифференцирование членства в блоке. Идея очень простая: некоторые страны в отдельных сферах могут интегрироваться в Евросоюз быстрее, чем другие. В какой-то мере это уже происходит: еврозона, в которую входят 19 стран из 27, Шенгенская зона, в рамках которой 26 стран полностью открыли друг для друга границы, хотя четыре государства (Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенштейн) вообще не входят в Евросоюз.



Так почему бы некоторым членам в рамках ЕС не объединиться в налогово-бюджетный союз? То же касается и внешней политики, обороны, вопроса мигрантов. «Если ЕС не может углублять внутренние взаимосвязи в целом, то пусть это делается отдельными частями», — предлагает автор.



По словам журналиста, некоторые государства, такие как Польша, всегда противились такому формату, потому что чувствовали, что тогда станут второстепенными.



Клут полагает, что членство в Евросоюзе стоит разбить на разные уровни — не то чтобы «золотой», «серебряный» и «бронзовый», а скорее «глубокую», «среднюю» и «поверхностную» степень интеграции. К каждой прилагаются свои обязанности и свои привилегии. «Не хотите забирать свою долю беженцев? Тогда меньше получаете из бюджета ЕС. Не верите в верховенство права? Тогда потеряете свой голос в Брюсселе».



Только так Евросоюз сможет и расширяться, и углубляться одновременно. И кто знает, может, в такой ЕС однажды захотели бы вступить и британцы, заключает автор статьи.