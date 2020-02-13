CNN: Британия наконец признала «смерть» беспрепятственной торговли с ЕС после брексита

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Французский политолог объяснил Le Monde, почему «сделка века» нарушает международное право Le Monde
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Комитет Рады признал невозможной поставку воды в Крым до «деоккупации»
Комитет Верховной рады Украины принял решение о невозможности поставок воды в Крым «до его деоккупации», сообщил депутат парламента от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.
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Медведев объяснил свой проигрыш Поспишилу на турнире ATP в Роттердаме
Россиянин Даниил Медведев прокомментировал своё поражение от канадца Вашека Поспишила в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в нидерландском Роттердаме.
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Мишустин поручил внести предложения по оптимизации штата ведомств
Премьер-министр России Михаил Мишустин попросил руководителей министерств, ведомств, федеральных органов исполнительной власти проанализировать штат и внести предложения по оптимизации его предельной численности до 1 апреля.
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Средства от продажи акций Сбербанка направят на реализацию послания
Средства от продажи пакета ЦБ в Сбербанке направят в бюджет для финансирования социальных инициатив, изложенных в послании президента России Федеральному собранию. Об этом заявил на заседании правительства министр финансов Антон Силуанов.
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ОКР в штатном режиме продолжает подготовку к ОИ-2020
Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что подготовка к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио продолжается в штатном режиме.
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Кокорин полетит с «Зенитом-2» на второй сбор в Турцию
Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин отправится с дублирующей командой — «Зенитом-2» — на второй тренировочный сбор в Турцию.
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Суд в Москве заочно арестовал бизнесмена Бориса Минца
Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего совладельца группы «Открытие» предпринимателя Бориса Минца по делу о растрате 34 млрд рублей.
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Тренер «Вашингтона» высказался о спаде результативности Овечкина
Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден прокомментировал спад результативности российского форварда Александра Овечкина в последних матчах.
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Мишустин сообщил о выделении средств на лекарства для детей
Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства заявил, что кабмин выделяет средства на приобретение лекарственных препаратов для детей с тяжёлыми заболеваниями центральной нервной системы.
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Число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 1367
По последним данным, число погибших от последствий заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV в Китае возросло до 1367.
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Этапы КМ по скалолазанию в Китае перенесены из-за коронавируса
Международная федерация спортивного скалолазания (IFSC) перенесла этапы Кубка мира в китайских Уцзяне и Чунцине из-за вспышки коронавируса.
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Синоптики заявили о сохранении погодных аномалий в выходные в Москве
Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в столице в ближайшие выходные дни.
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Сбербанк выявил рост безработицы среди представителей среднего класса
В России уровень безработицы среди представителей среднего класса вырос за год с 10,9 до 11,9%, свидетельствуют данные опроса Сбербанка.
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Мишустин назвал «очень дорогой» ипотеку в России
Ипотека в России остаётся очень дорогой, ставки должны опуститься ниже 8%. Об этом в ходе заседания правительства заявил российский премьер Михаил Мишустин.
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Дело против ранившей насильника Дарьи Агений прекращено
Уголовное дело в отношении жительницы города Химки Московской области Дарьи Агений, обвиняемой в нанесении ножевых ранений мужчине, пытавшемуся её изнасиловать в Туапсе, прекращено за отсутствием состава преступления.
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В Китае назвали число излечившихся от коронавируса иностранцев
Число излечившихся от нового типа коронавируса иностранцев в Китае возросло до восьми, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
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Проект закона о «гаражной амнистии» внесён в правительство России
Проект федерального закона о «гаражной амнистии» внесён в правительство. Законопроект должен помочь урегулировать порядок приобретения гражданами прав на земельные участки и расположенные на них гаражи.
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Туменов поможет младшему брату в бою с Рейесом на ACA 104
Российский боец смешанных единоборств Альберт Туменов поможет своему младшему брату Биберту Туменову при подготовке к его дебютному поединку в лиге ACA на турнире в Краснодаре.
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Россия примет участие в заседании комитета министров СЕ в Тбилиси
Россия примет участие в заседании комитета министров Совета Европы в Тбилиси, уровень представительства страны в настоящее время не определён. Об этом сообщил экс-замглавы российского МИД сенатор Григорий Карасин.
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На сбежавшую из карантина в Петербурге пациентку подали в суд
Куйбышевский районный суд зарегистрировал административный иск от главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга Наталии Башкетовой к пациентке Алле Ильиной, сбежавшей из клинической инфекционной больницы имени Боткина.
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В Москве трое обвиняемых устроили погром в изоляторе
Трое обвиняемых устроили погром в изоляторе временного содержания на юго-западе Москвы, полицейские пресекли действия нарушителей.
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Мурадов проведёт бой на турнире UFC 249 в Нью-Йорке
Узбекский боец смешанного стиля Махмуд Мурадов выступит на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 249 в Нью-Йорке.
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Премьер Польши намерен посетить Смоленск в годовщину катастрофы Ту-154
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий намерен посетить Смоленск в десятую годовщину авиакатастрофы Ту-154, в которой погиб польский президент Лех Качиньский.
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В России не выявили новых случаев заболевания коронавирусом
В России, по последним данным, новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией не выявлено. Об этом информирует Роспотребнадзор на своём сайте.
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Футболист «Бенфики» Габриэл приостановил карьеру из-за проблем со зрением
Бразильский полузащитник португальской «Бенфики» Габриэл приостановил карьеру из-за проблем со зрением.
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В Бурятии начались учения с применением комплексов ПВО
На полигоне Телемба в Бурятии начались учения по отражению ракетного удара и атаки беспилотников. В учениях участвуют более тысячи военнослужащих из подразделений противовоздушной обороны из Амурской области, Еврейской автономной области и Хабаровского края.
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Учёный из Новочеркасска приговорён к 7,5 года колонии за госизмену
Ростовский областной суд приговорил к 7,5 года колонии строгого режима доктора технических наук из Новочеркасска Алексея Темирева. Он признан виновным в государственной измене.
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СК начал проверку из-за ЧП на заводе в Свердловской области
Следователи организовали проверку по факту замыкания проводки на заводе «Русский хром» в Первоуральске Свердловской области, в результате которого пострадали три человека.
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Ротенберг заявил, что Кокорин согласился провести остаток сезона РПЛ в «Сочи»
Владелец футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин дал согласие на переход в команду на правах аренды до конца сезона.
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Названа возможная причина ДТП с микроавтобусом в Псковской области
Глава Пустошкинского района в Псковской области Светлана Василькова заявила, что микроавтобус, столкнувшийся с большегрузом, в момент аварии двигался по встречной полосе.
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Рубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов в четверг, 13 февраля, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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«Ванкувер» вывел из обращения игровые номера братьев Сединов
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер Кэнакс» вывел из обращения игровые номера шведских форвардов Даниэля и Хенрика Сединов.
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В Китае на фоне ситуации с коронавирусом уволили ряд чиновников
В Китае на фоне ситуации с коронавирусом уволены секретарь городского комитета Компартии Ухани Ма Гоцян, секретарь парткома провинции Хубэй Цзян Чаолян и глава канцелярии Госсовета по делам Гонконга и Макао Чжан Сяомин.
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В Госдуме оценили идею запрета на шум в дневные часы
Зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев прокомментировал RT идею ввести дополнительные «часы тишины».
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«Калгари» проиграл «Лос-Анджелесу» в дебютном матче Елесина в НХЛ
«Калгари Флэймз» потерпел поражение от «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Источник сообщил о взрыве на заводе под Екатеринбургом
На заводе по производству хрома под Екатеринбургом взорвался трансформатор, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник.
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В Пскове ввели масочный режим для борьбы с гриппом и ОРВИ
Администрация Пскова объявила о введении в городских образовательных, социальных учреждениях, на предприятиях торговли и общественного питания масочного режима для сотрудников в рамках борьбы с гриппом и ОРВИ.
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Аэропорт Усинска возобновил работу после жёсткой посадки самолёта
Аэропорт Усинска в Республике Коми, где 9 февраля совершил жёсткую посадку самолёт Boeing 737, возобновил работу в штатном режиме. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя справочной службы аэропорта.
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«Бруклин» прервал 15-матчевую победную серию «Торонто» в НБА
«Торонто Рэпторс» потерпел поражение от «Бруклин Нетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
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В Госдуме назвали разведчика Алексея Ботяна легендарной личностью
Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал сообщение о том, что легендарный разведчик Герой России Алексей Ботян, который в январе 1945 года руководил операцией по спасению польского Кракова, скончался в возрасте 103 лет.
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В Мурманской области локализовали пожар на складе
В городе Кола Мурманской области сотрудники МЧС локализовали пожар на складе на площади 900 кв. м.
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RT провёл стрим «Не хочу и не бу-бу-буду!»
Телеканал RT провёл стрим «Прекрасная Россия бу-бу-бу», выпуск получил название «Не хочу и не бу-бу-буду!».
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Трипл-дабл Джеймса помог «Лейкерс» победить «Денвер» в НБА
«Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Денвер Наггетс» в матче регулярного чемпионата НБА.
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Гидрометцентр рассказал об ожидаемой в марте погоде в России
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о том, какая погода ожидается на территории России в марте.
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В «Сент-Луисе» рассказали о состоянии перенёсшего сердечный приступ хоккеиста Боумистера
Генеральный менеджер «Сент-Луиса» Даг Армстронг рассказал о состоянии защитника Джея Боумистера, потерявшего сознание во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Анахайм Дакс».
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Посольство: россиян нет среди заражённых на лайнере в Японии
Российских граждан нет среди заражённых коронавирусом на круизном судне Diamond Princess в Японии. Об этом информирует посольство России в Токио.
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«Тампа» вызвала Волкова из АХЛ из-за травмы Кучерова
Клуб Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» вызвал российского форварда Александра Волкова из клуба АХЛ «Сиракьюз Кранч».
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В Мурманской области при пожаре на складе обрушилась кровля
В городе Кола Мурманской области произошло возгорание на складе на площади 900 кв. м, во время пожара обрушилась кровля здания.
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Умер легендарный разведчик Алексей Ботян
Легендарный разведчик Герой России Алексей Ботян, который в январе 1945 года руководил операцией по спасению польского Кракова, скончался в возрасте 103 лет.
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Кузнецов из-за травмы не сыграет с «Колорадо» в НХЛ
Нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов из-за повреждения пропустит выездной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Колорадо Эвеланш».