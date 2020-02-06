Le Monde: брексит даёт Евросоюзу шанс заговорить по-французски

После брексита английский останется языком международного общения в организациях Евросоюза, однако отсутствие Великобритании даст возможность восстановить языковое равновесие, утверждает глава Международной организации Франкофонии Луиз Мушикивабо в статье Le Monde. Для этого она предлагает чаще использовать в официальных документах и на переговорах французский язык, на котором говорят 130 млн европейцев в 19 из 27 стран — членов ЕС.

Выход Великобритании из Евросоюза должен привести к восстановлению равновесия между языками в европейских органах и повысить влияние французского, пишет на страницах Le Monde генеральный секретарь Международной организации Франкофонии (МОФ) Луиз Мушикивабо.

После «развода» Соединённого Королевства с Европейским союзом встаёт вопрос о том, сохранит ли английский язык своё лидерство в европейских организациях. Как напоминает эксперт в своей статье, общеизвестно, что в Совете Европы и Еврокомиссии на этом языке ведётся 90% документов и большая часть устных переговоров. Вместе с тем после брексита английский опустится на 17-ю строчку в списке родных языков, на которых разговаривает население ЕС. К тому же именно Великобритания настояла во время своего присоединения к союзу, чтобы её государственный язык был признан одним из официальных языков ЕС, — теперь его могут лишить этого статуса.

«Я против войны языков», — заявляет Луиз Мушикивабо, которая родилась в Руанде и говорит на четырёх языках этой страны. Благодаря такому жизненному опыту она знает, какую пользу и обогащение приносит «счастливое сосуществование» языков. По мнению Мушикивабо, исчезновение английского языка из европейской политики невозможно и даже нежелательно, потому что приведёт к большому беспорядку и будет стоить баснословных денег, а также частично лишит Европу её самобытности и значительно ограничит открытость её граждан миру. Такое решение может стать «сигналом к отступлению и к вражде, в которых мы сейчас не нуждаемся», — предупреждает эксперт.

С другой стороны, необходимо восстановить равновесие между языками, которое при сохранении английского дало бы место французскому, на котором разговаривают 130 млн европейцев в 19 из 27 стран Евросоюза, входящих в Международную организацию Франкофонии. Суть Европы автор статьи для Le Monde видит, говоря словами Милана Кундеры, в представлении «максимума разнообразия в минимуме пространства», потому что разнообразие языков и культур лежит в основе европейского общественного договора, от него зависят согласие и доверие граждан Европы, а многоязычие является преимуществом для отдельных людей и компаний. Луиз Мушикивабо считает, что это ценность, о которой нужно заботиться во всём мире, потому что франкофония — это международное явление, которым не должна пренебрегать Европа: сейчас насчитывают более 300 млн франкоговорящих жителей планеты, а к середине века их станет более 700 млн, поэтому Евросоюз, претендующий на роль одного из крупнейших игроков на мировой арене, должен уметь с ними разговаривать.

В связи с этим глава МОФ предлагает две простые и конкретные меры, которые «надо было принять уже давно»: требовать от должностных лиц европейских организаций обязательного знания помимо своего родного ещё двух языков ЕС и прийти к согласию по поводу процента официальных текстов, которые будут написаны не на английском, а также сроков выполнения этой задачи.

В заключение Луиз Мушикивабо со страниц Le Monde призывает должностных лиц и руководство стран — членов Евросоюза, которые входят в Международную организацию Франкофонии, говорить на французском всякий раз, когда они не используют свой родной язык. По словам специалиста, после брексита нужно стремиться к этой цели, а Европа, которая чаще говорит на французском, «сможет лучше участвовать в неизбежном разнообразии мира».