Handelsblatt: брексит сделал британцев участниками «уникального эксперимента»
Великобритания вышла из состава Европейского союза и теперь превратится в «экспериментальную площадку», пишет немецкая газета Handelsblatt.
Образно говоря, британский премьер-министр Борис Джонсон «повёл свою страну из ЕС в неизведанные земли», отмечает автор статьи Торстен Рике.
Некоторые объясняют эту «тягу к экспериментам» британцев тем, что они считают себя исключительными, и эта их «исключительность» уже не раз превращала Великобританию в «мировую лабораторию», подчёркивает журналист Handelsblatt.
Многие, впрочем, убеждены в том, что «эксперимент брексит» обречён на провал, продолжает Торстен Рике.
«Они считают, что это просто историческая глупость осмелиться действовать в одиночку именно сейчас, когда либеральный мировой порядок со своими правилами разваливается и такие сверхдержавы, как Россия и Соединённые Штаты, бесцеремонно делают ставку на силу», — уточняет автор статьи.
В свою очередь, Лондон тем временем уже дал понять, что откажется от стандартов Европейского союза там, где это будет противоречить интересам Великобритании. Как утверждают британские дипломаты, благодаря брекситу Великобритания стала «быстрее и гибче»: ей больше не придётся ждать согласия остальных 27 стран — членов ЕС.
«Очень любопытно будет посмотреть на то, как в ставшем довольно неспокойным мировом океане новый британский быстроходный катер покажет себя в борьбе с супертанкерами, которые ходят под американским и китайским флагами», — отмечает журналист немецкого издание.
Британцы, по словам автора статьи, отважились действовать в одиночку во времена, в которые «размер стал решающим фактором власти».
«Это действительно небывалый, уникальный эксперимент», — констатирует журналист Handelsblatt Торстен Рике.
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