Handelsblatt: брексит сделал британцев участниками «уникального эксперимента»

Великобритания вышла из состава ЕС и теперь превратится в «экспериментальную площадку», пишет Handelsblatt. Эта тяга британцев к экспериментам объясняется тем, что они считают себя исключительными, и из-за этой «исключительности» страна уже не раз становилась «мировой лабораторией», отмечает немецкое издание.

Великобритания вышла из состава Европейского союза и теперь превратится в «экспериментальную площадку», пишет немецкая газета Handelsblatt.

Образно говоря, британский премьер-министр Борис Джонсон «повёл свою страну из ЕС в неизведанные земли», отмечает автор статьи Торстен Рике.

Некоторые объясняют эту «тягу к экспериментам» британцев тем, что они считают себя исключительными, и эта их «исключительность» уже не раз превращала Великобританию в «мировую лабораторию», подчёркивает журналист Handelsblatt.

Многие, впрочем, убеждены в том, что «эксперимент брексит» обречён на провал, продолжает Торстен Рике.

«Они считают, что это просто историческая глупость осмелиться действовать в одиночку именно сейчас, когда либеральный мировой порядок со своими правилами разваливается и такие сверхдержавы, как Россия и Соединённые Штаты, бесцеремонно делают ставку на силу», — уточняет автор статьи.

В свою очередь, Лондон тем временем уже дал понять, что откажется от стандартов Европейского союза там, где это будет противоречить интересам Великобритании. Как утверждают британские дипломаты, благодаря брекситу Великобритания стала «быстрее и гибче»: ей больше не придётся ждать согласия остальных 27 стран — членов ЕС.

«Очень любопытно будет посмотреть на то, как в ставшем довольно неспокойным мировом океане новый британский быстроходный катер покажет себя в борьбе с супертанкерами, которые ходят под американским и китайским флагами», — отмечает журналист немецкого издание.

Британцы, по словам автора статьи, отважились действовать в одиночку во времена, в которые «размер стал решающим фактором власти».

«Это действительно небывалый, уникальный эксперимент», — констатирует журналист Handelsblatt Торстен Рике.