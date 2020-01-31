Welt: «бай-бай, Европарламент» — Лондон прощается с ЕС, но не все в Великобритании этому рады

После трёх с половиной лет дебатов, переговоров, двух премьер-министров и двух выборов в нижнюю палату парламента сегодня в полночь Великобритания «окончательно и бесповоротно» расстанется с ЕС, передаёт Welt. «Фанаты Европы» в Лондоне, однако, сильно разгневаны и обещают продолжить борьбу, отмечает немецкий телеканал.

После 47 лет партнёрства сегодня в полночь будут произнесены слова прощания: Лондон окончательно и бесповоротно расстаётся с ЕС. Какими будут отношения между Великобританией и Европейским союзом в будущем, пока, однако, неясно. Премьер-министр Борис Джонсон уже объявил, что хочет вновь сплотить британцев. Впрочем, сделать это будет довольно непросто, ведь из-за брексита в Великобритании по-прежнему царит глубокий раскол.



Бай-бай, Европарламент! Они долго ждали этого дня: члены британской Партии брексита собрали свои вещи в брюссельском бюро и направились в сторону вокзала.



ЭНН УИДДИКОМБ, депутат Европарламента от Партии брексита: Этот день стал возможным благодаря усилиям Найджела Фараджа и Партии брексита.



(Члены партии ликуют.)



ЭНН УИДДИКОМБ: Сегодня мы празднуем начало нашей независимости.



В свою очередь, фанаты Европы в Лондоне разгневаны сторонником брексита Найджелом Фараджем и намерены продолжить борьбу.



ДЕМОНСТРАНТ, противник брексита: Да, завтра мы покидаем ЕС, но впереди нас ждут новые переговоры. У нас есть 11 месяцев. Мы стоим здесь, поскольку в будущем мы хотим поддерживать крепкие партнёрские отношения с нашими соседями.



ДЕМОНСТРАНТКА, противница брексита: Важно, чтобы члены нашего правительства знали, что здесь стоят люди, которые призовут их к ответу за все их действия.



После трёх с половиной лет дебатов, переговоров, двух премьер-министров и двух выборов в нижнюю палату парламента в полночь Великобритания выйдет из состава Евросоюза. Одни говорят, что всё наконец-то позади, другие — что всё самое сложное только начинается. Теперь у Лондона и Брюсселя есть время до конца этого года, чтобы прийти к торговому соглашению.

УРСУЛА ФОН ДЕР ЛЯЙЕН, глава Европейской комиссии: Поэтому завтрашний день — это начало, а не конец… Мы начинаем переговоры в надежде, что наши будущие экономические отношения будут честными и предсказуемыми. Мы хотим, чтобы наши люди жили в безопасности.

Борис Джонсон уже отправился в своё агитационное турне. Он встретился с госсекретарём США Майком Помпео. Тема, пожалуй, — торговое соглашение с США.

Сегодня вечером сторонники брексита хотят устроить большую вечеринку у здания парламента. Впрочем, городские власти запретили запускать запланированный праздничный салют, а синоптики и вовсе обещают дождь.

Дата выхода в эфир 31 января 2020 года.