Слёзы, овации и колкости: в Европарламенте простились с Великобританией

В Европарламенте прошло последнее заседание с участием Великобритании, передаёт CNN. День, когда «брексит стал законом», был ознаменован слезами и овациями — Евросоюз пообещал, что «всегда будет рядом». Однако сторонники брексита во главе с Найджелом Фараджем своей радости и самодовольства не скрывали и в очередной раз признались в ненависти к ЕС.

В пятницу вечером, когда в Лондоне часы на башне Биг-Бен пробьют 11 часов, а в Брюсселе наступит полночь, после длительной работы над сделкой по брекситу Великобритания официально покинет ЕС. Европейский парламент окончательно одобрил выход Великобритании с 621 голосом за и 49 против. Прощание было наполнено слезами и овациями, но и без колкостей не обошлось. С репортажем корреспондент CNN Нина дос Сантос.



ДАВИД САССОЛИ, председатель Европейского парламента: И сейчас я подпишу этот документ…



В этот самый момент брексит стал законом. На эмоциональном заседании Европейского парламента и с песней законопроект о выходе Великобритании из ЕС преодолел последнее препятствие.



Кто-то выразил сожаление…



УРСУЛА ФОН ДЕР ЛЯЙЕН, председатель Европейской комиссии: Только в муках расставания мы заглядываем в глубины любви. Мы всегда будем любить вас и всегда будем рядом. Да здравствует Европа!

…в то время как другие выглядели весьма самодовольно.

НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ, лидер Партии брексита: Чего мы хотим от Европы? Если мы хотим торговли, дружбы, сотрудничества и взаимовыгодных отношений, нам не нужна Европейская комиссия, нам не нужен Европейский суд, нам не нужны все эти институты и все эти полномочия. И я могу заверить вас, что и в Партии независимости Соединённого Королевства, и в Партии брексита мы любим Европу, но ненавидим Европейский союз. Проще не бывает.

Но в целом все с облегчением встретили окончание суровой борьбы.

МЕЙРИД МАКГИННЕС, вице-председатель Европейского парламента: Соблюдайте тишину. Пожалуйста, сядьте, вернитесь на свои места. Уберите свои флаги и заберите с собой, вы уходите.

По окончании этой недели не только государственный флаг Соединённого Королевства будет выдворен из зала заседаний Европарламента — после того как в пятницу пробьёт полночь, один за другим все следы пребывания Великобритании в ЕС будут ликвидированы. А 73 депутата, избранных от Великобритании, потеряют свои места.

Это парламентарии вроде Александры Филлипс из зелёных, которая пробыла на посту меньше года и едва успела обжиться в своём кабинете.

АЛЕКСАНДРА ФИЛЛИПС, член Европарламента от «Зелёной партии Англии и Уэльса»: Мне, конечно, невероятно грустно. Я очень расстроена, что моё пребывание здесь подходит к концу. Последний раз я работала здесь 12 лет как раз в команде одного из депутатов от зелёных. Это работа мечты для британской политики, можно сказать. И я крайне переживаю относительно того, что может случиться с жителями Великобритании в этом году, если не получится заключить (торговую. — ИноТВ) сделку.

Между тем, Партия брексита своей главной цели достигла и теперь может возвратиться домой и заставить британский парламент сдержать своё слово. Для Джун Маммери это означает борьбу за суверенитет Соединённого Королевства над его собственными водами.



ДЖУН МАММЕРИ, член Европарламента от Партии брексита: Ощущения просто замечательные, не терпится отсюда уехать. Я уже давно выступаю в поддержку британской рыбодобывающей промышленности. Как только мы выйдем из состава ЕС, мы вернём себе полный контроль над нашими водами и начнём возрождать приморские регионы, которые уже давно были у нас заброшены.



После голосования проходит приём по случаю выхода Великобритании из ЕС, участники которого могут получить памятные подарки. Для кого-то это шанс сказать «До свидания», а для других — «Прощайте навсегда».



Нина дос Сантос, CNN.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 30 января 2020 года.