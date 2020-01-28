Guardian объяснила британцам, с чего начался брексит и к чему готовиться дальше

За окончанием полувекового членства Лондона в ЕС стоит «чувство британской исключительности», обернувшееся для целой страны трудным разводом и несколькими годами неопределённости, считает The Guardian. И хотя пути Великобритании и Евросоюза официально разойдутся 31 января, стороны снова готовятся к переговорам — обсуждать формат новых отношений.

Затянувшаяся «сага с брекситом» длится уже порядка 1300 дней, пишет The Guardian. Перед приближением заветной даты, 31 января, когда развод Великобритании с ЕС должен состояться, газета напомнила, с чего всё начиналось.

В каком-то смысле можно сказать, что «первый брексит» начался 8 тыс. лет назад, когда остров Великобритания отделился от континента. Во многом благодаря своему географическому положению, в отличие от вмещающей в себя множество государств Западной Европы, стоящее обособленно в стороне Соединённое Королевство не было в последние столетия «полем для военных действий». Лондон мыслил более масштабно и по-империалистски.

Такая позиция, плюс истории о героическом участии британских солдат во Второй мировой войне и относительный экономический успех, подарили жителям Соединённого Королевства «мощное чувство собственной исключительности», на которое прекрасно ложился сдабриваемый популярными СМИ евроскептицизм. Но если после известной речи в Брюгге премьер-министра Маргарет Тэтчер, раскритиковавшей Брюссель, в 90-е консерваторы оказались в оппозиции, в 2010 году они победоносно вернулись к власти — всё с тем же подходом.

В 2015 году под давлением экономического кризиса, опасений общественности из-за роста иммиграции и политических конкурентов в качестве одного из предвыборных обещаний премьер-министр Дэвид Кэмерон объявил о своём намерении провести референдум по выходу страны из ЕС. Так оно и произошло. И уже на следующий год, вдохновившись «по большей части популистским, играющим на эмоциях и не подкреплённым доказательствами слоганом «Вернём себе контроль», 52% британцев против 48% проголосовали за расставание с Евросоюзом.

Три года правительство не одобряло сделку с Брюсселем, в которой одним из главных камней преткновения выступал будущий статус Северной Ирландии. Но в один прекрасный день в октябре 2019 года Борис Джонсон, сменивший на посту Терезу Мэй, сумел сделать то, что так и не удалось его предшественнице, — договориться с ирландцами.

По новому соглашению, товары, как и раньше, не будут проверяться на границе между Северной Ирландией и принадлежащей к ЕС Республикой Ирландия, но проверки будут осуществляться на границе между Северной Ирландией и остальным Соединённым Королевством. Такую сделку, хотя жители Северной Ирландии от неё не в восторге, поддержали в Консервативной партии, и, если договорённости окончательно одобрят в ЕС и парламенте, то долгожданный брексит состоится 31 января и положит конец 47 годам пребывания Великобритании в Евросоюзе.

Однако, как подчёркивает The Guardian, на первых порах многие могут и не заметить разницы. Хотя развод будет окончательно скреплён, сначала в силу вступит 11-месячный переходный период, в течение которого стороны будут обсуждать условия своих новых отношений. Пока европейский рынок останется единым, а граждане Великобритании смогут спокойно учиться, работать и получать пенсии в ЕС, как и граждане стран Евросоюза — в Соединённом Королевстве. Однако по истечении отведённых сроков 1 января 2021 года Великобритания должна будет начать независимую жизнь. По условиям соглашения по брекситу, переходный период может быть продлён и до 2022-го, и до 2023-го, но Джонсон категорически против.

Таким образом единственное, что изменится в пятницу 31 января, — Великобритания официально перестанет быть частью ЕС. Она продолжит жить по его правилам, но утратит право голоса, британские евродепутаты уедут домой, а британский премьер-министр больше не будет приезжать на саммиты лидеров стран Евросоюза. Пути Лондона и Брюсселя расходятся.

Конечно, как подчёркивает газета, после почти полувекового членства в ЕС брексит — событие историческое. Однако, чтобы не усугубить раскол в стране между евроскептиками и желающими остаться в Евросоюзе, правительство решило отпраздновать начало нового этапа в истории страны довольно сдержанно. Биг-Бен не будет сигналить о выходе Великобритании из ЕС — вместо него будет скромный отсчёт на Даунинг-стрит. Также правительство решило обойтись без демонстративного спуска флага Евросоюза. В честь брексита появятся соответствующие почтовые марки и памятная монета номиналом 50 пенсов с надписью «Мир, процветание и дружба со всеми странами».

В рамках отведённых 11 месяцев первые переговоры стартуют после 25 февраля. К 1 июля Великобритания должна решить, будет ли она запрашивать продление переходного периода. Переговоры будут беспрецедентными по своим масштабам — обсудить предстоит очень многое, включая торговлю, безопасность, доступ к европейским базам данных, внешнюю политику, культурные связи и так далее. Велика вероятность, что 11 месяцев для этого не хватит, и если к концу переходного периода не будет детальной торговой сделки, стоит ждать серьёзных последствий внутри страны. Британские производители заранее предупреждают о возможных задержках на границах по окончании отведённого на переговоры времени.

Сам ЕС неоднократно выражал сожаление о решении Великобритании уйти и с недавних пор стал говорить о том, что Лондон всегда может вернуться — подать свою кандидатуру на рассмотрение. Тем не менее, обращает внимание The Guardian, блок «с неожиданным единодушием» настаивает, что Соединённое Королевство не может «усидеть на двух стульях», пользуясь благами общего рынка, но отказываясь следовать общим для ЕС правилам.

Хотя брексит главным образом повлияет на статус самой Великобритании, по словам британского издания, нет сомнений, что без Лондона Евросоюз станет слабее — экономически и политически. Великобритания была второй экономикой в блоке и его главной военной силой, а также одним из двух членов ЕС, являющихся постоянными участниками Совбеза ООН.

Брексит стал «полезным уроком» для многих евроскептиков из других стран ЕС, большая часть из которых отказалась от идеи последовать британскому примеру. В то же время в рамках общеевропейской политики затянувшийся развод, который всё ещё продолжается, отвлёк внимание от более насущных проблем, вроде климатического кризиса. Ясно одно: перед лицом «агрессивного Китая и всё более протекционистской и непредсказуемой Америки» Евросоюз должен становиться жёстче и сильнее. Брексит лишь подталкивает его к этому.