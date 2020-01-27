Bild: Джонсон планирует обложить немецкие автомобили пошлинами

Премьер Великобритании Борис Джонсон рассматривает вариант введения торговых пошлин на немецкие автомобили и отдельные сорта французского сыра, пишет Bild, ссылаясь на внутреннюю информацию британского правительства. По мнению издания, таким образом Лондон хочет добиться от ЕС уступок на предстоящих торговых переговорах.

На следующей неделе Великобритания официально выходит из состава ЕС, напоминает Bild. Поначалу положение дел изменится не сильно, однако с 31 января 2020 года Лондон и Брюссель начнут договариваться о будущем облике двусторонних отношений. Как пишет издание, ссылаясь на внутреннюю информацию британского правительства, на грядущих переговорах британская сторона готова, в том числе, использовать такие средства жёсткого давления как пошлины.

Согласно информации Bild, на недавнем заседании британского правительства премьер страны Борис Джонсон вынес на обсуждение возможность введения десятипроцентных пошлин на немецкие автомобили и тридцатипроцентных — на некоторые сорта французских сыров. Кроме того, поступили сведения о том, что, согласно плану Джонсона, ЕС не будет приоритетом Великобритании в рамках торговых переговоров: в первую очередь, Лондон нацелен на заключение договоров с США, Японией, Австралией и Новой Зеландией.

Как пишет издание, расчёт Лондона в введении пошлин заключается в следующем: Великобритания хочет добиться беспошлинной торговли с ЕС, но при этом не иметь необходимости придерживаться всех европейских правил. Британские пошлины могут привести к тому, что наиболее затронутые ими страны ЕС (такие как Германия) могут выступить за то, чтобы предоставить Лондону больше уступок.