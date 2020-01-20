Sunday Times: Джонсон намерен «воспользоваться Трампом», чтобы добиться уступок от ЕС

Британское правительство одобрило план, согласно которому Британия должна как можно быстрее заключить с США торговую сделку, пишет The Sunday Times. Таким образом премьер Британии Борис Джонсон пытается получить рычаги влияния для торговых переговоров с Евросоюзом.
Британский премьер Борис Джонсон и его министры договорились о бескомпромиссной позиции по брекситу, чтобы воспользоваться президентом США Дональдом Трампом и добиться уступок от Евросоюза, пишет The Sunday Times
Премьер-министр одобрил планы, цель которых — «опрометьюмчаться» к заключению торговой сделки с Америкой в попытке получить рычаги влияния в переговорах с Евросоюзом.
Это решение было принято на фоне попыток Джонсона как можно скорее разобраться с торговыми переговорами.
В начале февраля он выступит с речью, в ходе которой изложит свои планы относительно жизни Британии вне Евросоюза, пишет газета.
Кроме того, ещё в ночь на 31 января, прямо накануне брексита, премьер-министр выступит с телевизионным обращением, в котором призовёт страну сплотиться.
В рамках британского правительства уже создано подразделение из 70 чиновников, которые займутся торговыми переговорами с США. Этим подразделением руководит Оливер Гриффитс, глава отдела по работе с Америкой при Департаменте международной торговли Великобритании. И пока все они формулируют окончательные требования, Дэвид Фрост, главный переговорщик по брекситу, осуществляет надзор за подготовкой к переговорам с ЕС.
Более мелкие команды составом от 20 до 40 чиновников готовятся к торговым переговорам с Японией, Австралией и Новой Зеландией.
О планах британского правительства стало известно благодаря ближайшему помощнику Джонсона Доминику Каммингсу и министру финансов Саджиду Джавиду, которые ясно дали понять, что Британия будет стремиться отойти от правил ЕС и что она готова мириться с барьерами на пути свободной торговли ради того, чтобы идти своим путём.
Каммингс, в частности, заявил в пятницу своим министерским помощникам, что правительство не намерено добиваться продления переходного периода брексита, который завершится 31 декабря, и не будет подчиняться требованиям ЕС, согласно которым Великобритания должна согласиться на единые правила игры в обмен на отсутствие пошлин и квот, говорится в статье.
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