Sunday Times: Джонсон намерен «воспользоваться Трампом», чтобы добиться уступок от ЕС

Британский премьер Борис Джонсон и его министры договорились о бескомпромиссной позиции по брекситу, чтобы воспользоваться президентом США Дональдом Трампом и добиться уступок от Евросоюза, пишет The Sunday Times

Премьер-министр одобрил планы, цель которых — «опрометью мчаться» к заключению торговой сделки с Америкой в попытке получить рычаги влияния в переговорах с Евросоюзом.

Это решение было принято на фоне попыток Джонсона как можно скорее разобраться с торговыми переговорами.

В начале февраля он выступит с речью, в ходе которой изложит свои планы относительно жизни Британии вне Евросоюза, пишет газета.

Кроме того, ещё в ночь на 31 января, прямо накануне брексита, премьер-министр выступит с телевизионным обращением, в котором призовёт страну сплотиться.

В рамках британского правительства уже создано подразделение из 70 чиновников, которые займутся торговыми переговорами с США. Этим подразделением руководит Оливер Гриффитс, глава отдела по работе с Америкой при Департаменте международной торговли Великобритании. И пока все они формулируют окончательные требования, Дэвид Фрост, главный переговорщик по брекситу, осуществляет надзор за подготовкой к переговорам с ЕС.

Более мелкие команды составом от 20 до 40 чиновников готовятся к торговым переговорам с Японией, Австралией и Новой Зеландией.

О планах британского правительства стало известно благодаря ближайшему помощнику Джонсона Доминику Каммингсу и министру финансов Саджиду Джавиду, которые ясно дали понять, что Британия будет стремиться отойти от правил ЕС и что она готова мириться с барьерами на пути свободной торговли ради того, чтобы идти своим путём.

Каммингс, в частности, заявил в пятницу своим министерским помощникам, что правительство не намерено добиваться продления переходного периода брексита, который завершится 31 декабря, и не будет подчиняться требованиям ЕС, согласно которым Великобритания должна согласиться на единые правила игры в обмен на отсутствие пошлин и квот, говорится в статье.