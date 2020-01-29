Euronews: «это ужасно, но придётся смириться» — британцы готовятся освобождать места в Европарламенте

03:00
Радимов о ситуации с Кокориным: проблема в том, что у «Зенита» нет еврокубков
Наставник «Зенита-2» Владислав Радимов высказался по поводу слухов о том, что форвард Александр Кокорин проведёт остаток сезона в его команде.
03:00
Адвокат заявил о фальсификации обстоятельств в деле Винника
Адвокат россиянина Александра Винника Тимофей Мусатов сообщил о фальсификации некоторых обстоятельств в деле его подзащитного, которое рассматривается в Париже.
03:00
Ласицкене не допустили к выступлению на соревнованиях в Германии
Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене была исключена из числа участниц турнира в Котбусе.
03:00
СМИ: В провинции Хубэй зарегистрировано ещё 25 смертей от коронавируса
Жертвами нового типа коронавируса в китайской провинции Хубэй стали ещё 25 человек. Об этом сообщает телеканал CGTN.
03:00
Фанаты «МЮ» атаковали дом вице-президента клуба с файерами и дымовыми шашками
Фанаты «Манчестер Юнайтед» совершили нападение на дом вице-президента клуба Эда Вудворда.
03:00
Пользователи сообщили о сбое в работе Facebook
Пользователи из нескольких стран пожаловались на сбой в работе социальной сети Facebook. Об этом свидетельствуют данные специализированного портала Downdetector.
03:00
Защитник «молодёжки» Романов признался, что уже забыл о МЧМ-2020
Защитник молодёжной сборной России по хоккею Александр Романов признался, что не вспоминает о чемпионате мира 2020 года в Чехии, на котором его команда заняла второе место.
03:00
Карякин рассказал о самой страшной аварии в своей жизни
Российский автогонщик Сергей Карякин рассказал о самой опасной аварии в своей карьере.
03:00
Зариф назвал представленную США «сделку века» кошмаром для мира
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал кошмаром для мира «сделку века» по ближневосточному урегулированию, о которой ранее рассказал американский лидер Дональд Трамп.
03:00
Звезда финала ЛЧ-2019 Волански выбежала на горнолыжную трассу с плакатом о Брайанте
Американская модель Кинси Волански, получившая мировую известность после рейда на поле в купальнике во время финала Лиги чемпионов 2019 года между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», своеобразно почтила память погибшего баскетболиста Коби Брайанта.
03:00
Медведчук рассказал об идее парламентского диалога в нормандском формате
Руководитель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук рассказал подробности организации парламентской встречи представителей государств нормандского формата.
03:00
Воронцевич выложил фотографию с Брайантом времён Олимпиады-2008
Баскетболист ЦСКА и сборной России Андрей Воронцевич почтил память трагически погибшего Коби Брайанта.
03:00
Великобритания поддержит санкции против России из-за Крыма
Великобритания поддержит антироссийские санкции из-за Крыма. Об этом заявил глава британского МИД Доминик Рааб.
03:00
«Атлетик» вышел в 1/4 финала Кубка Испании, победив «Тенерифе» по пенальти
«Атлетик» из Бильбао на выезде обыграл «Тенерифе» в матче 1/8 финала Кубка Испании по футболу.
03:00
Кравчук рассказал о «встрече» Гитлера и Сталина в Львове
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове перед началом Второй мировой войны.
03:00
Вернувшийся в Англию Руни провёл первый гол за «Дерби»
Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни забил первый мяч за «Дерби Каунти».
03:00
Суд в Париже оставил Винника под арестом
Суд в Париже оставил под арестом россиянина Александра Винника, которого экстрадировали из Греции во Францию. Об этом сообщил его адвокат Тимофей Мусатов.
03:00
Ибрагимович вывел «Милан» в полуфинал Кубка Италии
«Милан» победил «Торино» в матче 1/4 финала Кубка Италии (4:2).
03:00
Голикова прокомментировала ситуацию с новым типом коронавируса
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила об эффективности комплекса предпринятых в стране мер против появления нового типа коронавируса.
03:00
Есипенко и Паравян сыграли вничью в центральной партии дня на турнире в Гибралтаре
Российские шахматисты Андрей Есипенко и Давид Паравян сыграли вничью в восьмом туре представительного турнира в Гибралтаре.
03:00
Чернышенко займется вопросами спорта в правительстве России
Стала известна роль вице-премьера Дмитрия Чернышенко в новом составе правительства России.
03:00
Боррель намерен посетить линию соприкосновения в Донбассе
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о намерении посетить линию соприкосновения в Донбассе.
03:00
Головин не помог «Монако» пройти в 1/4 финала Кубка Франции
«Монако» завершил борьбу в Кубке Франции, уступив в 1/8 финала на своём поле «Сент-Этьену» (0:1).
03:00
«Астон Вилла» прорвалась в финал Кубка английской лиги, где встретится с одним из «Манчестеров»
«Астон Вилла» пробилась в финал Кубка английской лиги, обыграв по сумме двух матчей «Лестер».
03:00
В Минобороны России предупредили о росте неонацизма в мире
Начальник Главного военно-политического управления Вооружённых сил России генерал-полковник Андрей Картаполов отметил, что в настоящее время идеология неонацизма распространяется даже в странах, которые внесли вклад в разгром нацистской Германии во Второй мировой войне.
03:00
Останки всех погибших при крушении вертолёта с Брайантом доставлены для экспертизы
Спасателям удалось найти тела всех девяти погибших в результате крушения вертолёта в Калифорнии, жертвой которого стал знаменитый баскетболист Коби Брайант.
03:00
Украина намерена закупить тесты для выявления нового типа коронавируса
И. о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин сообщил, что Украина ведёт переговоры по закупке комплектов для выявления нового типа коронавируса.
03:00
Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами
Председатель правительства России Михаил Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами. Об этом свидетельствует опубликованная пресс-службой правительства информация.
03:00
Экс-защитник «Динамо» Уилкшир назвал переезд в Россию лучшим решением в жизни
Австралиец Люк Уилкшир, выступавший за московское «Динамо», рассказал о своём отношении к России.
03:00
ВВП России вырос в 2019 году на 1,4%
Рост валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2019 году составил 1,4%, Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на обзор Минэкономразвития «Картина деловой активности. Январь 2020 года».
03:00
В Удмуртии стартовал конкурс «Правнуки победителей»
В Удмуртии стартовал конкурс исследовательских работ «Правнуки победителей».
03:00
СМИ: «Спартак» интересуется форвардом сборной Буркина-Фасо
Форвард тунисского «Клуб Африкен» и сборной Буркина-Фасо Бассиру Компаоре может продолжить карьеру в московском «Спартаке».
03:00
Число выданных автокредитов в Удмуртии выросло на 10,7% в 2019 году
В 2019 году в Удмуртии выдали более 16 тыс. автокредитов. Прирост по числу предоставленных займов на покупку новых и подержанных машин составил 10,7%.
03:00
Рошаль оценил ситуацию с распространением коронавируса
Президент Национальной медицинской палаты, детский хирург Леонид Рошаль оценил ситуацию с распространением коронавируса.
03:00
Сотрудникам посольства США запретили посещать Старый город Иерусалима
Сотрудникам американского посольства в Израиле и их семьям временно запретили посещать Старый город Иерусалима и Храмовую гору.
03:00
СМИ: Карельские турагентства отказываются от путёвок в Китай из-за ситуации с коронавирусом
Карельские турагентства отказываются от путёвок в Китай из-за ситуации с распространением коронавируса.
03:00
В Калининградской области рассказали о мероприятиях по борьбе с борщевиком
В Калининградской области рассказали о мероприятиях, направленных на борьбу с борщевиком.
03:00
Эксперт прокомментировал решение туроператоров приостановить приём туристов из Китая
Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров прокомментировал решение туроператоров приостановить приём туристов из Китая из-за ситуации с распространением коронавируса.
03:00
Одинцово признали самым безопасным муниципалитетом Московской области
Одинцовский городской округ стал лучшим муниципалитетом Подмосковья в плане безопасности.
03:00
Учёные ТГУ оценили вероятность распространения коронавируса в России
Сотрудник лаборатории мониторинга биоразнообразия Биологического института ТГУ Мария Орлова прокомментировала возможность распространения коронавируса из Китая на территории России.
03:00
Рахимич: Чалову лучше быть основным форвардом ЦСКА, чем запасным в «Челси»
Бывший футболист московского ЦСКА Элвир Рахимич прокомментировал слухи об интересе лондонского «Челси» к форварду армейцев Фёдору Чалову.
03:00
Эксперт оценил вероятность падения рубля в связи с распространением коронавируса
Финансовый аналитик ФГ «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский прокомментировал ситуацию с валютными колебаниями из-за распространения коронавируса.
03:00
В Ижевске пройдёт чемпионат по хоккею на валенках
В Ижевске 2 февраля стартует чемпионат по хоккею на валенках.
03:00
В Крыму рассказали о подготовке к ЯМЭФ-2020
В Крыму рассказали о подготовке к Ялтинскому международному экономическому форуму, который состоится 23—25 апреля.
03:00
Диетолог назвала продукты, помогающие защититься от вирусов
Врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина рассказала, с помощью каких продуктов можно повысить иммунитет и защитить организм от инфекций и вирусов.
03:00
В МВД рассказали о новых паспортах России
Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова рассказала в беседе с газетой «Известия» о том, как будут выглядеть новые паспорта России.
03:00
В Сочи зафиксировали 548 случаев незаконного сброса сточных вод в море в 2019 году
Специалисты МУП «Водосток» в 2019 году нашли 548 нарушений природоохранного законодательства — незаконного сброса сточных вод в Чёрное море.
03:00
Эксперт оценил последствия политики контрсанкций в России
Научный сотрудник НИФИ Министерства финансов России Владислав Григоров оценил последствия политики контрсанкций в стране.
03:00
Подмосковные родители смогут проверить питание в школьных столовых с 3 февраля
Подмосковные родители смогут проверить завтраки и обеды в школьных столовых с 3 февраля.
03:00
«Международный день русского романса» пройдёт 1 февраля в Москве
Концерт из цикла «Звёзды «Романсиады» в Кремле» пройдёт 1 февраля. Будет представлена программа «Международный день русского романса».