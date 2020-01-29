Euronews: «это ужасно, но придётся смириться» — британцы готовятся освобождать места в Европарламенте

До брексита остаются считанные дни, и 73 британских евродепутата в Брюсселе уже вынуждены собирать свои вещи, освобождать офисы и готовиться к жизни за пределами Евросоюза. После их ухода все освободившиеся места будут заново распределены среди представителей остальных стран ЕС, передаёт Euronews.

Джудит Бантинг не хочет уходить. Она заняла своё место депутата в Европейском парламенте в июле прошлого года — а теперь должна его покинуть.



ДЖУДИТ БАНТИНГ, евродепутат от Великобритании: Это ужасно, это просто ужасно! У меня есть команда из четырёх человек в Великобритании и два помощника здесь. От них придётся отказаться после 31 января! Некому будет помогать — нам будут выставлены неоплаченные счета, нужно будет позаботиться о расходах на миссию.



Работа офиса евродепутата продолжится вплоть до последнего дня. Джудит Бантинг входила в состав комитета по промышленности, исследованиям и энергетике. Она также работала в составе делегации по связям с Корейским полуостровом и Индией. Последним местом, где ей удалось отметиться, стал комитет по культуре. Депутат занималась вопросами финансирования.



ДЖУДИТ БАНТИНГ: Необходимо больше прозрачности в отношении того, как заключаются контракты. И нужно дать понять малому и среднему бизнесу, что они так же могут участвовать в проектах.



Джудит Бантинг была увлечена своей работой — но теперь её предстоит передать кому-нибудь другому. Женщина планирует вернуться в Великобританию, чтобы возобновить свою карьеру в медиаиндустрии. В прошлом году она в составе либеральных демократов проводила кампанию против брексита. А теперь считает, что у Великобритании должен быть период вне ЕС.



ДЖУДИТ БАНТИНГ: Мы должны смириться. Евросоюз — это замечательно, и он поддерживал нас. Но мы сами решили уйти. Мы не можем завтра вернуться, сказав, что передумали — теперь это невозможно...



73 места, которые британские депутаты занимают в Европарламенте, будут распределены среди стран, оставшихся в ЕС.



Дата выхода в эфир 27 января 2020 года.