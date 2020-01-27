«Философская пустота» и проверка единства — Le Monde оценил последствия брексита для Евросоюза

Уход Великобритании станет ударом по геополитическим позициям ЕС, однако усилит еврозону и позволит переосмыслить европейский проект, рассуждает Le Monde. Как отмечает издание, британцы играли огромную роль в политике и экономике Евросоюза, но европейское единство никогда не было для них так же значимо, как для французов и немцев.

«На что будет похожа Европа, состоящая из 27 стран?» — таким вопросом задаётся Le Monde. Французская газета исследует возможные последствия брексита для ЕС.



В первую очередь, выход Великобритании из Евросоюза означает «ампутацию» 15% европейского ВВП и 66 млн человек, говорится в статье. Вместо важного источника доходов для европейского бюджета Соединённое Королевство станет, по выражению канцлера Германии Ангелы Меркель, «конкурентом у наших дверей».



С точки зрения геополитики, брексит «дорого обойдётся» Европе: после 31 января в ЕС останется лишь одна страна с ядерным оружием и постоянным членством в Совбезе ООН — Франция, отмечает Le Monde.



Вдобавок, по мнению автора статьи, уход Великобритании оставит после себя «философскую пустоту», ведь британцы всегда были «в эпицентре битвы идей» и «в совершенстве владели» искусством влиять на политику Брюсселя.



Издание приводит слова анонимного дипломата: «От Тэтчер до Блэра, Лондон определял вид европейской постройки… Соединённое Королевство хотело расширения, чтобы разбавить союз, избежать интеграции и иметь союзников».



Другой дипломат рассуждает: «Для Европы брексит — момент, сравнимый с объединением Германии. Он тоже радикально меняет европейский пейзаж».



После объединения Германии Европа «сумела изобрести себя заново», благодаря евро, пишет Le Monde. В брексите некоторые тоже видят возможность «перестроить проект», в то время как «европейская идея» переживает всплеск популярности. В конце концов, даже лидер Национального объединения Марин Ле Пен больше не говорит о «фрексите», подчёркивает французская газета.



Другие опасаются долгосрочного ослабления европейского клуба: «Есть риск потери значимости; если всё и дальше пойдёт своим чередом, Европа будет очень ослаблена», — предупреждает бывший министр Франции по европейским делам Ален Ламассур. В то же время Ламассур напоминает: «С 1973 года британцы — вечные зануды. Брексит снимает Европу с ручного тормоза».



Но все согласны с тем, что на данный момент ничто ещё не предопределено, говорится в статье. По выражению верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля, «Евросоюз — актёр в поиске себя, он ещё не знает, какую роль хочет играть».



Одно не вызывает сомнений у автора статьи: европейский проект никогда не был для Лондона так же значим, как для Парижа или Берлина. И Соединённое Королевство ослабляло ЕС, не участвуя в еврозоне и Шенгенском законодательстве, а также отступая от европейских норм в судебных и полицейских вопросах.



Брексит, таким образом, приведёт к усилению валютного союза: еврозона будет представлять уже приблизительно 85% ВВП Евросоюза, а не 72%, как сейчас. В дальнейшем этот показатель ещё повысится, так как Хорватия и Болгария намерены без промедления перейти на единую валюту.



«Еврозона всё больше становится мотором союза», — приводит Le Monde слова бывшего председателя совета министров Италии Энрико Летты.



По мнению французского аналитика Николя Верона, брексит уже меняет расстановку сил на континенте: «Европейские переговоры очень ритуализированы, это ролевая игра. У нас было каноническое трио: Франция, Германия и Соединённое Королевство. Сегодня роли уже перераспределяются». Французско-немецкая пара остаётся в центре союза, но интересы этих двух стран не совпадают: Берлин думает об экономической мощи, а Париж — о геополитике, говорится в статье.



Главное, на чём держится европейское единство, это внутренний рынок с 450 млн потребителей: «Это клей, который склеивает нас воедино», — цитирует газета неназванного дипломата.



Но определяющим фактором для Европы станет характер переговоров Лондона и Брюсселя о будущих отношениях, уверен автор статьи. Эти переговоры позволят или не позволят «ограничить негативные последствия» брексита, в частности в вопросах геополитики. Кроме того, это будет «первое испытание единства» европейцев: «пусть только они разделятся, и тогда брексит действительно ослабит Европу».