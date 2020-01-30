Бывший британский посол при ЕС: правительство Джонсона умалчивает о хаосе, который вызовет брексит
31 января Великобритания покидает Европейский союз. Однако настоящий хаос в связи с брекситом Европе ещё только предстоит, считает бывший британский посол в ЕС Айвэн Роджерс. 59-летний дипломат ожидает, что всё пойдёт по сценарию «без сделки».
«Многие из правого крыла партии тори по-прежнему хотят варианта «без сделки», выхода в конце 2020 года без соглашения по поводу дальнейших отношений», — заявил Роджерс.
Премьер-министр Борис Джонсон, по его мнению, следует линии сторонников жёсткого курса: никаких тесных связей, никаких брюссельских предписаний, никакого совместного участия в обсуждениях с судьями из ЕС в Люксембурге. Поэтому достичь единства со странами ЕС практически невозможно, уверен Роджерс.
При этом британское правительство замалчивает правду о том, какие серьёзные последствия будет иметь такое решение, — и, в частности, тот факт, что Великобритания не выйдет из этой ситуации победительницей.
Самому Роджерсу его сопротивление планам по брекситу стоило должности. В январе 2017 года ему пришлось уйти в отставку, потому что он поставил под сомнение действия правительства Терезы Мэй. В итоге в британской прессе развернулась против него целенаправленная кампания.
Дата выхода в эфир 28 января 2020 года.
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