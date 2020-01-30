Бывший британский посол при ЕС: правительство Джонсона умалчивает о хаосе, который вызовет брексит

31 января Великобритания должна выйти из ЕС, однако настоящий хаос в связи с брекситом ещё впереди, передаёт немецкий телеканал Welt. По мнению бывшего британского посла в ЕС Айвэна Роджерса, вероятен вариант жёсткого брексита, причём его последствия будут крайне серьёзными. Великобритания не выйдет из этой ситуации победительницей, однако правительство Бориса Джонсона об этом умалчивает.

31 января Великобритания покидает Европейский союз. Однако настоящий хаос в связи с брекситом Европе ещё только предстоит, считает бывший британский посол в ЕС Айвэн Роджерс. 59-летний дипломат ожидает, что всё пойдёт по сценарию «без сделки».

«Многие из правого крыла партии тори по-прежнему хотят варианта «без сделки», выхода в конце 2020 года без соглашения по поводу дальнейших отношений», — заявил Роджерс.

Премьер-министр Борис Джонсон, по его мнению, следует линии сторонников жёсткого курса: никаких тесных связей, никаких брюссельских предписаний, никакого совместного участия в обсуждениях с судьями из ЕС в Люксембурге. Поэтому достичь единства со странами ЕС практически невозможно, уверен Роджерс.

При этом британское правительство замалчивает правду о том, какие серьёзные последствия будет иметь такое решение, — и, в частности, тот факт, что Великобритания не выйдет из этой ситуации победительницей.

Самому Роджерсу его сопротивление планам по брекситу стоило должности. В январе 2017 года ему пришлось уйти в отставку, потому что он поставил под сомнение действия правительства Терезы Мэй. В итоге в британской прессе развернулась против него целенаправленная кампания.

Дата выхода в эфир 28 января 2020 года.