Hill: международное положение Лондона после брексита зависит от выбора между ЕС и США

После выхода Великобритании из Европейского союза у страны остаётся возможность формировать его внешнюю политику, пишет The Hill. Однако это зависит от того, какую роль страна будет играть во взаимоотношениях ЕС и США.

На протяжении почти 50 лет членства в ЕС Великобритания формировала внешнюю политику Европы, начиная с санкций в отношении России, заканчивая ядерной сделкой с Ираном. И, как пишет The Hill, страна хочет оставаться влиятельной европейской державой.

Как отмечает издание, до 2016 года, когда состоялся референдум по вопросу выхода Великобритании из ЕС, британская внешняя политика строилась на трёх основах. Во-первых, Лондон согласовал действия с Вашингтоном, выступая неким «трансатлантическим мостом», разъясняя европейские взгляды Соединённым Штатам и наоборот. Во-вторых, Соединённое Королевство занимало лидирующие позиции в Европейском союзе. В-третьих, страна считала основой продвижения своих интересов многосторонний подход к международной политике.

Однако в настоящий момент все три столпа находятся под угрозой. Так, в связи с брекситом страна теряет доступ к общей внешней политике и политике безопасности ЕС. Кроме того, Россия, Китай и даже США подрывают основанный на правилах международный порядок, а американский лидер Дональд Трамп придал внешней политике своей страны националистический и меркантильный характер.

Тем не менее, несмотря на это Великобритания сможет сохранить ведущую роль в формировании внешней политики Европы. Однако взаимодействовать с 27 странами Евросоюза ей придётся иначе.

В частности, Лондону необходимо сделать больший упор на двусторонние отношения, особенно с Берлином и Парижем.

Во-вторых, следует увеличить роль международных групп по координации позиций и действий государств Европы, в том числе в рамках Евротройки в составе Великобритании, Германии и Франции или G7.

Помимо этого в ходе будущих переговоров по торговым отношениям и отношениям в области безопасности Великобритания и ЕС могли бы договориться о тесном сотрудничестве по внешнеполитическим вопросам. В частности, французский президент Эммануэль Макрон предложил создать Европейский совет безопасности, в состав которого войдёт Соединённое Королевство.

В-четвёртых, Великобритании необходимо обеспечить сотрудничество с ЕС в других международных организациях, таких как ООН с расчётом на сохранение глобальной ориентации.

При этом Европе следует поддержать эти шаги, так как вне зависимости от того, в ЕС или за его пределами, Великобритания — крупная европейская политическая и военная держава, а также один из всего лишь двух европейских ядерных государств и постоянных членов Совета Безопасности ООН.

Вместе с тем способность Великобритании возглавить европейскую внешнюю политику после брексита в конечном итоге будет зависеть от того, какую стратегическую позицию она выберет между Европой и США, пишет The Hill.