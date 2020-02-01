Sky News: послевкусие гражданской войны — брексит уже позади, но раскол в обществе никуда не делся
Великобритания перестала быть членом Европейского союза: спустя 1317 дней после того, как народ страны проголосовал за выход из блока на референдуме брексит был утверждён вчера в одиннадцать часов вечера звоном колоколов Биг-Бена.
Тысячи людей торжествовали — а вот те, кто отчаянно желает отмены результатов референдума, были в печали. Об этом знаковом вечере — в репортаже нашего редактора по Великобритании Джейсона Фаррелла.
Белые скалы Дувра наполнились цветом — Sky News лазерными лучами рисовала на них слова прощания в адрес 27 стран — членов ЕС на их языках. Лазерное шоу организовали и на фасаде резиденции премьера на Даунинг-стрит.
А вот, что происходило на Площади парламента.
ТОЛПА: Четыре… Три… Два… Один… Ура!
Сторонники брексита вовсю наслаждались моментом.
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК: Прошло три с половиной года — и я ощущаю такое ликование! Я снова чувствую себя независимым, и это потрясающе.
ЖЕНЩИНА: Сегодня — фантастический день для британской демократии. Присутствовать здесь и быть причастным к этому моменту — потрясающе!
МУЖЧИНА: Мы радуемся, что теперь вышли из ЕС, ведь теперь мы сможем делать то, что хотим мы.
НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ, британский политик: У нас получилось!
Ну и конечно же, во время гуляний на сцену не мог не выйти один человек.
НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ: Кое-кто скажет, что нам сегодня не следует ликовать.
ТОЛПА: Бу-у-у!
НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ: А мы вот возьмём и будем сегодня ликовать! Это — самый важный момент в новой истории нашей великой страны!
ЖЕНЩИНА: Добро пожаловать на наше мероприятие по самому грустному из возможных поводу…
Но есть и иная точка зрения на события — вот такая. В Брайтоне противники брексита провели всенощное бдение — для них выход из состава ЕС стал трагическим историческим моментом.
ЖЕНЩИНА: У меня теперь такое ощущение, будто наше нынешнее правительство отняло у меня европейскость.
ЖЕНЩИНА: Я будто бы переживала утрату — я ощущала, как внутри меня погас огонь, и чувствовала неописуемую печаль.
О том, что страна относится к брекситу со смешанными чувствами, упомянул в своем телевизионном выступлении Борис Джонсон.
БОРИС ДЖОНСОН, премьер-министр Великобритании: Для многих этот момент стал удивительным и подарил надежду — ведь они думали, что он не наступит уже никогда. Разумеется, есть и другие, те, кто ощущают тревогу и потерю. Есть и третья группа — возможно, самая обширная: это люди, которым уж было показалось, что политическое препирательство никогда не закончится. Все эти чувства я понимаю. Наша задача как правительства — и моя лично задача — заключается в том, чтобы объединить теперь страну и повести её вперёд.
В Лидсе участники референдума поделились на тех, кто «за», и тех, кто «против» поровну — и такое разделение отражается на рынке. Например, торговец рыбой выражает насчёт будущего своего сектора осторожный оптимизм.
ДЭВИД РАМСДЕН, торговец рыбой: Я лично хотел бы, чтобы правительство добивалось справедливых договорённостей, которые бы обеспечили между Великобританией и Европейским союзом равенство. Это было бы хорошо для всех.
А вот владельцу местного несетевого кафе стало сложнее закупаться продуктами.
ДЖЕЙМС СИМПСОН, владелец кафе: 40% фруктов и овощей поставляются в Великобританию из Евросоюза, и я слегка обеспокоен тем, как всё это повлияет на нас и на наш ассортимент. Что тут скажешь, если ближайшие полгода придётся подавать только капусту и картошку — так и быть.
ДЖЕЙСОН ФАРРЕЛЛ, редактор Sky News: Это у вас будет такое «брексит-меню»?
ДЖЕЙМС СИМПСОН: Совершенно верно, «брексит-меню».
АННА НАЙТИНГЕЙЛ, певица: БоДжо добился цели, но выход не для нас…
Певица Анна Найтингейл голосовала на референдуме против выхода из ЕС — но при этом ей предложили выступать на праздничном мероприятии в честь брексита в графстве Бакингемшир, и ей теперь приходится приспосабливаться к обстоятельствам.
АННА НАЙТИНГЕЙЛ: Это часть нашей истории, но многие люди так негативно к этому всему относятся — так давайте же получим от этого хоть какой-то позитив. Почему бы и нет? Хотя бы будет повод повеселиться.
А вот в Вестминстере веселились уже сторонники брексита.
ДЖЕЙСОН ФАРРЕЛЛ: Момент, конечно, исторический, но не такой уж кульминационный, как можно было ожидать — в том смысле, что исход этой битвы был решён ещё в тот момент, когда Борис Джонсон победил на всеобщих выборах. Ощущения — примерно как при завершении гражданской войны, когда все уже хотят просто сложить оружие и отправиться домой отдыхать.
Победители определились, но для того, чтобы уладились разногласия, понадобится ещё время.
ДЖЕЙСОН ФАРРЕЛЛ: Как думаете, встанем мы во весь рост после брексита?
АРТИСТКА НА ХОДУЛЯХ: Ох не тому вы человеку этот вопрос задаёте.
Единого мнения о том, встала ли теперь Великобритания во весь рост или же едва стоит на ногах, всё ещё нет.
Дата выхода в эфир 01 февраля 2020 года.
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