Sky News: послевкусие гражданской войны — брексит уже позади, но раскол в обществе никуда не делся

Британцы встретили брексит, официально состоявшийся 31 января в 11 вечера по лондонскому времени, по-разному: пока одни ликовали на массовых гуляниях, другие организовывали печальные всенощные бдения, передаёт Sky News. Как отмечает журналист канала, в стране царит такая обстановка, будто там только что завершилась гражданская война: все уже устали и хотят сложить оружие, но разногласия ещё отнюдь не преодолены.

Великобритания перестала быть членом Европейского союза: спустя 1317 дней после того, как народ страны проголосовал за выход из блока на референдуме брексит был утверждён вчера в одиннадцать часов вечера звоном колоколов Биг-Бена.

Тысячи людей торжествовали — а вот те, кто отчаянно желает отмены результатов референдума, были в печали. Об этом знаковом вечере — в репортаже нашего редактора по Великобритании Джейсона Фаррелла.

Белые скалы Дувра наполнились цветом — Sky News лазерными лучами рисовала на них слова прощания в адрес 27 стран — членов ЕС на их языках. Лазерное шоу организовали и на фасаде резиденции премьера на Даунинг-стрит.

А вот, что происходило на Площади парламента.

ТОЛПА: Четыре… Три… Два… Один… Ура!

Сторонники брексита вовсю наслаждались моментом.

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК: Прошло три с половиной года — и я ощущаю такое ликование! Я снова чувствую себя независимым, и это потрясающе.

ЖЕНЩИНА: Сегодня — фантастический день для британской демократии. Присутствовать здесь и быть причастным к этому моменту — потрясающе!

МУЖЧИНА: Мы радуемся, что теперь вышли из ЕС, ведь теперь мы сможем делать то, что хотим мы.

НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ, британский политик: У нас получилось!

Ну и конечно же, во время гуляний на сцену не мог не выйти один человек.

НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ: Кое-кто скажет, что нам сегодня не следует ликовать.

ТОЛПА: Бу-у-у!

НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ: А мы вот возьмём и будем сегодня ликовать! Это — самый важный момент в новой истории нашей великой страны!

ЖЕНЩИНА: Добро пожаловать на наше мероприятие по самому грустному из возможных поводу…

Но есть и иная точка зрения на события — вот такая. В Брайтоне противники брексита провели всенощное бдение — для них выход из состава ЕС стал трагическим историческим моментом.

ЖЕНЩИНА: У меня теперь такое ощущение, будто наше нынешнее правительство отняло у меня европейскость.

ЖЕНЩИНА: Я будто бы переживала утрату — я ощущала, как внутри меня погас огонь, и чувствовала неописуемую печаль.

О том, что страна относится к брекситу со смешанными чувствами, упомянул в своем телевизионном выступлении Борис Джонсон.

БОРИС ДЖОНСОН, премьер-министр Великобритании: Для многих этот момент стал удивительным и подарил надежду — ведь они думали, что он не наступит уже никогда. Разумеется, есть и другие, те, кто ощущают тревогу и потерю. Есть и третья группа — возможно, самая обширная: это люди, которым уж было показалось, что политическое препирательство никогда не закончится. Все эти чувства я понимаю. Наша задача как правительства — и моя лично задача — заключается в том, чтобы объединить теперь страну и повести её вперёд.

В Лидсе участники референдума поделились на тех, кто «за», и тех, кто «против» поровну — и такое разделение отражается на рынке. Например, торговец рыбой выражает насчёт будущего своего сектора осторожный оптимизм.

ДЭВИД РАМСДЕН, торговец рыбой: Я лично хотел бы, чтобы правительство добивалось справедливых договорённостей, которые бы обеспечили между Великобританией и Европейским союзом равенство. Это было бы хорошо для всех.

А вот владельцу местного несетевого кафе стало сложнее закупаться продуктами.

ДЖЕЙМС СИМПСОН, владелец кафе: 40% фруктов и овощей поставляются в Великобританию из Евросоюза, и я слегка обеспокоен тем, как всё это повлияет на нас и на наш ассортимент. Что тут скажешь, если ближайшие полгода придётся подавать только капусту и картошку — так и быть.

ДЖЕЙСОН ФАРРЕЛЛ, редактор Sky News: Это у вас будет такое «брексит-меню»?

ДЖЕЙМС СИМПСОН: Совершенно верно, «брексит-меню».

АННА НАЙТИНГЕЙЛ, певица: БоДжо добился цели, но выход не для нас…

Певица Анна Найтингейл голосовала на референдуме против выхода из ЕС — но при этом ей предложили выступать на праздничном мероприятии в честь брексита в графстве Бакингемшир, и ей теперь приходится приспосабливаться к обстоятельствам.

АННА НАЙТИНГЕЙЛ: Это часть нашей истории, но многие люди так негативно к этому всему относятся — так давайте же получим от этого хоть какой-то позитив. Почему бы и нет? Хотя бы будет повод повеселиться.

А вот в Вестминстере веселились уже сторонники брексита.

ДЖЕЙСОН ФАРРЕЛЛ: Момент, конечно, исторический, но не такой уж кульминационный, как можно было ожидать — в том смысле, что исход этой битвы был решён ещё в тот момент, когда Борис Джонсон победил на всеобщих выборах. Ощущения — примерно как при завершении гражданской войны, когда все уже хотят просто сложить оружие и отправиться домой отдыхать.

Победители определились, но для того, чтобы уладились разногласия, понадобится ещё время.

ДЖЕЙСОН ФАРРЕЛЛ: Как думаете, встанем мы во весь рост после брексита?

АРТИСТКА НА ХОДУЛЯХ: Ох не тому вы человеку этот вопрос задаёте.

Единого мнения о том, встала ли теперь Великобритания во весь рост или же едва стоит на ногах, всё ещё нет.

Дата выхода в эфир 01 февраля 2020 года.