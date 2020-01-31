NYT: брексит — наглядная демонстрация необходимости реформ «громоздкого» ЕС

Расширение Европейского союза пагубно сказывается на способности стран-членов принимать общеевропейские решения, пишет The New York Times. Облегчить этот процесс, для того чтобы предотвратить дальнейший распад союза после брексита, может принцип гибкого членства, при котором страны не обязаны подписываться под невыгодные для себя условия вхождения в ЕС.

После десятилетий постоянного расширения Европейский союз готовится впервые потерять одного из членов, пишет The New York Times. При этом брексит издание считает наглядным показателем необходимости реформирования союза с целью предотвращения его дальнейшего распада.

Основой будущих реформ при этом должно стать обеспечение большей гибкости ЕС, так как выход Великобритании не снял наиболее острый для союза вопрос — каковы преимущества зачастую громоздкого объединения 27 стран перед одним государством.

Всё больше европейских стран разочаровываются в своей любви к Западу, обращаясь к правым популистским партиям. При этом сильные западноевропейские лидеры, такие как канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон, оказываются неспособны сплотить Западную и Восточную Европу. Как отмечает издание, во многом это связано с отсутствием у них интереса к Варшаве, Будапешту или Праге.

Схожую ошибку в Брюсселе совершили и незадолго до референдума по вопросу выхода Великобритании из ЕС. Дело в том, что, реагируя на критику бывшего премьер-министра страны Дэвида Кэмерона в адрес Евросоюза, там даже не задумались над тем, что пришло время реформировать блок.

The New York Times полагает, что союз стал слишком большим, для того чтобы принимать во внимание мнение всех 27 членов.

Решением проблемы мог бы стать отказ от членства по принципу «всё или ничего». В настоящий момент страны могут выбрать лишь между полноценным членством с правом голоса или отказом от вступления в Евросоюз. Вместе с тем, принцип гибкого членства помог бы облегчить процесс принятия общеевропейских решений.

Таким образом, страны, нежелающие следовать европейской миграционной политике, могли бы принимать участие в военной интеграции. Так, подобная практика распространяется на европейский единый рынок, в который входят Швейцария и Норвегия, которые, однако, не имеют права голоса по политическим вопросам.

При этом в Брюсселе считают, что подобные предложения противоречат идее союза, согласно которой права каждой из стран-членов соответствуют их обязанностям.

Однако несомненным преимуществом гибкого членства The New York Times называет возможность сближения западнобалканских стран, не соответствующих критериям ЕС, с Европой, а не с Китаем или Россией. Кроме того, союз, построенный по такому принципу, станет более привлекательным для Великобритании, которая в будущем может изменить отношение к брекситу.

Безусловно, подобная стратегия может разрушить правовую систему Евросоюза, которая уже не будет подлежать восстановлению. Тем не менее бездействие таит в себе ещё большую угрозу. Стремительное развитие Великобритании после 31 января может пошатнуть идею, лежащую в основе Евросоюза, согласно которой объединение сил в Европе способствует укреплению позиций отдельных стран.