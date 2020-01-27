Боррель: ЕС вернулся на мировую арену и должен укрепить своё геополитическое влияние

Конференцией по Ливии Европа показала, что снова вернулась на мировую арену и готова заполнить вакуум власти, считает уполномоченный ЕС по вопросам внешней политики Жозеп Боррель. В интервью немецкой Süddeutsche Zeitung он выразил надежду на активное участие ЕС в наблюдении за перемирием и эмбарго на оружие в Ливии, а также призвал европейцев направить свои действия на укрепление геополитического влияния в регионе.

По мнению уполномоченного ЕС по вопросам внешней политики Жозепа Борреля, перемирие в Ливии висит «на шёлковой нити». В интервью немецкой Süddeutsche Zeitung он выразил надежду на то, что представителям правительства страны и маршала Халифы Хафтара в скором времени удастся достичь политического решения в рамках переговоров в формате 5+5, которые должны были начаться ещё на прошлой неделе.

В любом случае, конференцию по Ливии, состоявшуюся в Берлине, Боррель оценил как большой успех ЕС: «Мы снова вернулись на сцену и готовы заполнить вакуум власти». Участники берлинской конференции договорились о 55 пунктах, которые необходимо выполнить для того, чтобы у охваченной гражданской войной страны появились перспективы на мир.

Как отмечает журналист издания, порой 72-летний представитель ЕС высказывается «абсолютно недипломатично» — например, когда называет Ливию «раковой опухолью, метастазы которой распространяются на весь регион». Для него ясно, что европейцы должны выступить более сплочённо и больше делать непосредственно по соседству с Европой. В Брюсселе слишком часто говорят, что «обеспокоены». Впрочем, в отношении Ливии это уместно, считает Боррель.

С тех пор как военно-морская миссия ЕС «София» была прервана под давлением Италии в марте 2019 года, Россия и Турция появились в Ливии и смогли приобрести там влияние. В связи с этим уполномоченный ЕС по вопросам внешней политики призывает ответственные институты разработать конкретные предложения по контролю над соблюдением перемирия, а также пресечь контрабанду оружия, нефти и человеческих ресурсов. Время поджимает, необходимо политическое урегулирование ситуации.

«Я надеюсь, что операция «София» снова заработает в середине февраля», — подчеркнул Боррель. Однако для этого необходимо единство по поводу того, как распределять мигрантов, спасённых в открытом море, а страны ЕС, которые до сих пор уклонялись от приёма беженцев, не стремятся вносить коррективы в свою политику по этой проблеме.

Что касается ядерного соглашения с Ираном, ЕС выступает здесь в качестве гаранта, поэтому Боррель постоянно поддерживает контакт с Ираном, Россией, Китаем, а также тремя европейскими участниками — Францией, Германией и Великобританией. «Все партнёры по договору хотят сохранить соглашение», — убеждён дипломат. Он не видит обострения конфликта в том, что европейские участники договора прибегли к механизму урегулирования споров. В соглашении прописано, что стороны должны найти решение в течение 15 дней, однако Боррель не ощущает давления времени: «Все договорились о том, что мы не будем устанавливать себе никаких искусственных сроков».

Для спасения соглашения после выхода Вашингтона европейцы, как и Россия, и Китай, должны соблюдать свою часть договорённостей и предоставить Ирану те экономические преимущества, которые были обещаны ему в обмен на отказ на обогащение урана. Как это можно осуществить, Боррель не уточнил, однако, с его точки зрения, соглашение показывает слабость ЕС: «Действие санкций США на третьих лиц сужает наше пространство для манёвра. Мы должны добиваться достижения стратегического суверенитета в экономике». Эксперты с этим тоже согласны: Европа должна лучше использовать свои силы для увеличения геополитического влияния.

В скором времени Боррель собирается отправиться в поездку, о которой заявил в Европарламенте: он намерен как можно скорее посетить Косово. Это должно снять упрёки в том, что бывший министр иностранных дел Испании не может быть посредником на Балканах, потому что Мадрид, в отличие от 23 других стран ЕС, не признаёт независимость Косова. Предстоящим визитом Боррель хочет дать понять Сербии и Косову, что у них есть европейские перспективы, но сначала они должны урегулировать свой конфликт, заключает Süddeutsche Zeitung.