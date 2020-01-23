Independent: в Ливии Москва и Анкара заняты одним — вставляют палки в европейские колёса

Несмотря на то что на конференции в Берлине по делам в Ливии присутствовали все основные игроки, эти переговоры изначально были обречены на провал, пишет The Independent. Как отмечает издание, это вызвано тем, что США фактически самоустранились от игры на ливийском поле, а Турция с Россией преследуют, по большому счёту, одну и ту же цель: вытеснение из региона Европы с целью обеспечения подписания выгодных контрактов на поставку энергоносителей.

Хотя бы на один день реальная битва за будущее Ливии переместилась из окрестностей Триполи за стол переговоров в Берлине. Тем не менее несмотря на то, что за ним присутствовали все главные игроки этого конфликта, всем успехам этих переговоров суждено остаться лишь на бумаге, пишет The Independent.

Берлинская конференция была обречена на провал с самого начала, потому что её замысел противоречит самой сути новых отношений США и России на Ближнем Востоке — даже если они этого не признают. Германия, США, Франция, Великобритания — все они присутствовали на переговорах и даже говорили правильные вещи насчёт необходимости ограничить иностранное вмешательство в конфликт. Кроме того, стороны договорились, что любой, кто нарушит эмбарго на поставки оружия, должен столкнуться с санкциями. Державы обсудили даже возможную переброску миротворцев.

Однако участники переговоров столкнулись с двумя крупными проблемами. Во-первых, две главные противоборствующие стороны — признанное ООН правительство в Триполи во главе с премьер-министром Файезом Сарраджем и Ливийская национальная армия генерала Халифы Хафтара — пока что отказались от прямого диалога. Обе стороны согласились отправить по пять человек в комитет ООН по соблюдению перемирия, однако, очевидно, что на этом фронте предстоит ещё немало работы.

Вторая проблема — это наличие политической воли. Дело в том, что США примкнули к переговорам с видимой неохотой. Американские дипломаты в основном действовали, исходя из заявления Дональда Трампа от 2017 года. Тогда тот сообщил, что «не видит для США роли в Ливии». Делегировав задачу по разрешению конфликта Германии и прочим членам ЕС, Трамп сможет выполнить обещание по сокращению влияния на Ближнем Востоке. «При этом таким образом он фактически развязывает руки президенту России Владимиру Путину», — отмечает издание.

Вместе с тем Европе не терпится начать действовать более агрессивно. Ливия остаётся пороховой бочкой, стоящей неподалёку от границ ЕС. Однако Москва не хочет, чтобы какая-нибудь европейская держава — самостоятельно или под зонтиком ЕС — взяла на себя роль нового посредника в регионе. Более того, такой исход, очевидно, не идёт на руку и администрации Трампа. Хотя официально США об этом ничего не говорили, американский лидер пытается не заострять внимание на действиях России по всему миру — особенно когда Путин неподалёку. Подобное поведение Трампа лишь ослабляет Европу.

При этом Россия от роли серого кардинала в регионе отказываться не собирается. После того как Россия истратила миллиарды долларов на поддержку Башара Асада в Сирии, влияние Путина на Ближнем Востоке неуклонно растёт, поэтому вряд ли российский лидер захочет пустить в этот регион европейские державы. «Если угодно, то Путин пытается перенести опыт своей успешной сирийской политики на Ливию», — считает The Independent.

Заявление главы МИД Германии Хайко Мааса о том, что нельзя допустить, чтобы «Ливия стала второй Сирией», слегка запоздало. Ливия, судя по всему, будет медленно, но верно превращаться во вторую Сирию, и именно на это рассчитывают Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Что же касается последнего, то турецкий лидер сообщил, что его страна сделает всё возможное, чтобы поддержать Сарража и его правительство. Вместе с тем Турция, по большому счёту, всё больше стремится завести ситуацию в тупик, где ни одна из противоборствующих сторон не будет обладать решающим преимуществом над другой. Подобная стратегия поможет России и Турции заполучить рычаги влияния на обе стороны конфликта, с помощью которых они сумеют оттеснить в сторону европейских и региональных игроков.

Большую часть войны Хафтар обладал более сильными позициями, так как он контролировал обширные территории. Турция, судя по всему, не видит для себя другого выхода, кроме как поддержать правительство в Триполи, хотя свою роль может сыграть и тот факт, что это позволит ей установить контроль над частью огромных ближневосточных газовых месторождений. Анкаре нужно влияние, и это один из способов его заполучить.

При этом Россия ставит перед собой несколько другие цели. Москва хочет установить прямую связь с теми лицами, которые будут контролировать ливийскую нефть, — кто бы это ни был. Кроме того, Россия также стремится захватить плацдарм неподалёку от Южной Европы и помешать ЕС диверсифицировать закупки газа. Как Турция, так и Россия потирают руки в предвкушении выгодных контрактов на строительство и поставку энергоносителей, которые они получат по итогам конфликта. Чем большим влиянием Москва и Анкара обладают в Ливии, тем меньше места там остаётся для других игроков.

Тем не менее у Путина и Эрдогана здесь есть две проблемы. Ливия очень важна для Италии и Франции, так как они зависят от передвижений мигрантов. Вторая проблема — это арабские государства. До сих пор Египет, ОАЭ и Саудовская Аравия поддерживали Хафтара. Катар же, наоборот, одобряет действия Турции, которая выступает на стороне правительства в Триполи.

Приехав на конференцию в Берлин, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и глава МИД ОАЭ Абдалла аль Нахайян послали чёткий сигнал о том, что арабские государства претендуют на право голоса в рамках любого дипломатического решения по Ливии, учитывая, что в Сирии их оттеснили на второй план.

Однако эти события вряд ли облегчат жизнь гражданским в Ливии. Принятое по итогам конференции в Берлине заявление пестрело амбициозными целями. В нём говорилось о необходимости установления прочного перемирия, демобилизации и разоружения местного ополчения, а также проведения переговоров по формированию единого правительства. Кроме того, стороны говорили о честном распределении нефтяных ресурсов и свободных выборах. Если бы на конференции обсуждались менее смелые цели, возможно, для следующего раунда переговоров образовалось бы больше зацепок.

«Как бы то ни было, саммит, по сути, послужил лишь целям пиара. На данный момент у Сарража и Хафтара маловато причин для того, чтобы вместе сесть за стол переговоров. И хотя Россия и Турция могут стремиться закрепить за собой сильные позиции в стране, ливийцы заслуживают куда большего», — подытоживает The Independent.