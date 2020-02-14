Обозреватель Modern Diplomacy: Европа недооценила стратегию России с «Турецким потоком»

Россия проложила два газопровода со своей территории, один из северной части страны — «Северный поток», другой через Турцию — «Турецкий поток», пишет обозреватель Modern Policy Сисир Девкота. Анкара теперь гордится тем, что соединяет Россию с остальной Европой.

В последние годы европейские страны сильно полагались на американские поставки природного газа и на новые источники возобновляемых энергоресурсов. При этом антироссийские санкции в последнее десятилетие в основном выступали тормозом для бизнес-контактов между Москвой и Европой. Однако теперь европейские страны меняют своё отношение к России.

На бумаге Европа открыто приветствует новый источник поставок энергоносителей во имя прибыльной конкуренции, но нынешние изменения — это лишь верхушка глубоко укоренившегося геополитического расклада.

«Турецкий поток» был запущен в начале января. И таким образом начала действовать совершенно новая российская политика, которая в ближайшие годы может изменить международные отношения. Но почему Европа внезапно меняет курс?

Географически между двумя трубопроводами на севере и юге находится Украина, которую Россия охотно игнорирует, и все вышеперечисленные варианты говорят об имеющихся в руках Путина возможностях.

Хорошо известно, что российские устремления серьёзны. Оба газопровода стали дорогостоящей инвестицией для Москвы. Но богатая нефтью страна до сих пор привлекает к себе всеобщее внимание. В то время как Турция демонстрирует наличие у неё нового друга на Востоке, другие страны региона, включая Украину, пытаются понять, какие конкретно интересы преследует Россия.

И если политический охват «Северного потока» все ещё остаётся очень расплывчатым и вполне может включать в себя Прибалтику и Западную Скандинавию, то «Турецкий поток» — это для Анкары приз, который в глазах средиземноморских соседей она сумела завоевать. Можно даже сказать, что Турция получила право продавать российские ресурсы европейским клиентам, которые уже давно создают препоны для вступления этой ближневосточной страны в ЕС.

При этом, как ни странно, нестабильности в энергетическом секторе Европы также способствует Китай. Ни для кого не секрет, что Москва и Пекин работают над прокладкой газопровода между двумя странами. Европейские лидеры уже поняли, что подобное развитие событий вполне может негативно сказаться на энергетике и экономике Европы.

К 2030 году потребности Китая в энергоносителях, возможно, увеличатся вдвое по сравнению с нынешними, при этом Европа не хочет, чтобы мощный китайский спрос увёл российские ресурсы на Восток. Причём подобный исход вполне возможен, если принять во внимание, что текущая конкуренция привела к снижению цен на топливо.

Но для Европы дилемма на этом не заканчивается, поскольку Россия умело действует с обеих сторон. Брюсселю придётся выработать такой подход к Турции, который позволит ему сохранить лицо, особенно если учесть то, как Евросоюз ввёл себя с Анкарой по вопросу её присоединения к ЕС.

«Как проницательный капиталист Москва обещает напитать Европу, в то же время бьёт её по ранам», — говорится в статье.

На фоне успешного брексита, уверен автор, Анкара будет подтрунивать над «праведным» Евросоюзом, который постоянно напоминал Турции о её непригодности для членства в блоке.

К неудовольствию Европы российские энергоносители сейчас текут через турецкую территорию и могут с лёгкостью довести до краха недавно образовавших конкурентов Москвы.

«Европе вновь приходится платить за недооценку России, в то время как последняя, наконец, встала на ноги. И это только начало масштабной российской политики», — пишет обозреватель Modern Policy Сисир Девкота.