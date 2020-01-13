EurActiv: санкции США вредят отношениям с ЕС и не решают проблему энергетического усиления России

Последние американские санкции в отношении российских проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» не возымели должного эффекта и скорее были введены для проформы, утверждают Мартин Жирушек и Роберт Диллон в EurActiv. Чтобы сохранить отношения с ЕС и дать отпор России, Америке следует поддержать создание единых правил для энергетического рынка Европы, которые будут стоять выше национальных интересов отдельных стран.

Прежде чем отправиться на каникулы, американские законодатели решили нанести последний в 2019 году удар по Владимиру Путину и приняли санкции в отношении европейских компаний, участвующих в строительстве российских газопроводов, пишет в своей статье для EurActiv доцент факультета социальных наук Масарикова университета в Чехии Мартин Жирушек и младший научный сотрудник американского Центра Рейни (Rainey Center) и специалист по энергетической безопасности Роберт Диллон.

Главная цель санкций, направленных против таких проектов российского гиганта «Газпром», как «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», — воспрепятствовать попыткам Москвы закрепиться в роли ведущего поставщика на европейском энергетическом рынке. Впрочем, задумка американских политиков провалилась, санкции были плохо проработаны и не возымели должного эффекта, утверждают авторы статьи.

К примеру, финансовые штрафы и запреты на въезд в отношении определённых компаний, участвующих в проектах «Газпрома», начнут ощущаться как минимум дней через 60. К этому моменту оба проекта уже будут вне досягаемости США. В случае «Турецкого потока» Россия закончила самый уязвимый этап строительства более года назад, а работа над «Северным потоком» должна быть завершена уже через несколько недель.

Возможно, санкции помогли Киеву заключить более выгодную сделку с «Газпромом» по транзиту газа, но российская компания всё равно добилась желаемого — сокращения газовых поставок через Украину. По мнению аналитиков, конгресс ввёл санкции больше для проформы, чтобы показать избирателям, что перед выборами 2020 года парламентарии не собираются проявлять слабость перед Кремлём. На деле же всё это мало способствовало тому, чтобы Москва изменила своё поведение.

По словам Жирушека и Диллона, конгресс уже давно видит в чрезмерной зависимости Европы от российских энергоресурсов «угрозу безопасности в регионе и трансатлантическому союзу». Однако наиболее эффективным путём урегулировать этот вопрос являются не санкции или альтернативные поставки американского газа в ЕС, а более активное участие в формировании общеевропейских правил энергетической политики, а также строительство инфраструктуры со странами не из Евросоюза.

Как утверждают авторы статьи, чтобы дать отпор России и успокоить Вашингтон, Еврокомиссия должна убедить правительства всех 28 государств — членов ЕС в необходимости единого свода правил для внутреннего энергетического рынка, в том числе правил о доступе «третьих стран». Учитывая, что более половины стран ЕС нуждаются в импортном газе, чтобы удовлетворить более 50% своих энергетических потребностей, а собственное производство в Европе на спаде, энергетическая безопасность становится одним из ключевых пунктов для европейского единства.

Только таким путём можно будет противостоять склонности Москвы вести переговоры с каждой страной в отдельности, чтобы оказывать давление на более слабых и договариваться с заинтересованными. И пока отдельные страны вроде Германии с «Северным потоком» будут ставить собственные национальные интересы выше коллективных, общеевропейских, а Еврокомиссия будет не в состоянии обеспечить следование единым правилам, «Газпром» и другие российские энергетические компании будут впереди.

Если Европа сумеет начать играть по правилам и будет защищать своё единство, Брюссель может, наконец, заметить, что у Москвы, нуждающейся в покупателях не меньше, чем Европа в газе, в этом боксёрском поединке «слабая челюсть», заключают аналитики.