Frankfurter Allgemeine: «Турецкий поток» грозит ЕС утратой влияния на Балканах

«Турецкий поток» и, в частности, его балканское ответвление связаны с большими политическими амбициями Москвы и Анкары, пишет Frankfurter Allgemeine. Этот проект предоставит России и Турции частичный контроль над энергетической безопасностью юго-востока Европы. Брюсселю стоит обеспокоиться, ведь он рискует утратить своё влияние в регионе, предостерегает немецкое издание.
На фоне дискуссии о «Северном потоке — 2» в Балтийском море на другом конце континента президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган «создали прецедент», пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung. Теперь российское голубое топливо будет, минуя Украину, поставляться через Чёрное море прямо в Турцию.
Особой новизны в этом нет, ведь через трубопровод «Голубой поток», который также пролегает по дну Чёрного моря, растущий турецкий рынок снабжается российским газом уже с 2003 года. Но пропускная способность новой линии будет в два раза больше. К тому же проект связан с большими политическими амбициями Москвы и Анкары, отмечает издание.
Через ответвление нового газопровода голубое топливо будет также поставляться в Болгарию, а оттуда в Сербию, Венгрию и боснийскую Республику Сербскую. Афины и Скопье также проявили интерес. В краткосрочной перспективе присоединение к «Турецкому потоку» будет выгодным для стран в этом регионе. Но в то же время Москва и Анкара получат частичный контроль над энергетической безопасностью «хрупкого мира маленьких государств» на юго-востоке Европы.
Это должно вызывать у ЕС беспокойство, ведь его влияние в регионе и так падает. В том числе и по той причине, что из-за французского вето перспективы членства в союзе для Албании и Северной Македонии стали ещё призрачнее. Если ЕС, Берлин и Париж не активизируют свою деятельность на Балканах, то они продолжат утрачивать влияние, предостерегает автор статьи.
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