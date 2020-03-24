«Хватит винить во всём русского медведя» — обозреватель Causeur пристыдил коллегу за веру в русский заговор

Попытки обвинить Россию в распространении паники в Европе на фоне эпидемии коронавируса не имеют под собой оснований, замечает обозреватель Causeur Давид Дегуй в письме к своему коллеге Брису Кутюрье. По убеждению автора письма, «российский заговор» превратился для «ярого защитника Макрона» Кутюрье в «идею фикс». В то же время противоречивые действия французских властей способствуют паническим настроениям в обществе гораздо сильнее, чем активность «русских ботов», уверен журналист.

«По-вашему, все, кто критикует нашего замечательного президента-философа — журналисты, политики, «полемисты», — играют на руку или расчищают путь Владимиру Путину», — пишет обозреватель Causeur Давид Дегуй в письме к «ярому защитнику» Эммануэля Макрона Брису Кутюрье. Как напоминает журналист, его отношения с коллегой, начавшиеся со взаимного уважения, осложнились в 2018 году, когда «российский заговор» стал для Кутюрье «идеей фикс». Автор книги «Макрон — президент-философ» стал записывать в «пособники российского заговора» критиков поведения главы государства в скандале с его помощником Александром Бенналой и объявил «жёлтые жилеты» инструментом в попытке Путина дестабилизировать Запад.

«Разумеется, те, кто, как и я, принял приглашение Фредерика Таддеи прийти на эфир в RT France, фактически становились в лучшем случае агентами ФСБ, а в худшем — коллаборационистами», — пишет Дегуй. Как напоминает автор письма, сам он выступал на канале в разгар кризиса «жёлтых жилетов» и вместе с депутатом от президентской партии «Вперёд, Республика» Кристофом Ди Помпео приветствовал намерение Макрона отойти от установленного Маастрихтским договором ограничения дефицита бюджета тремя процентами. Несколько недель назад Дегуй снова участвовал в программе Таддеи, где защищал право Бенжамена Гриво на личную жизнь. «Агенты ФСБ дьявольски хитры, не правда ли?» — иронизирует обозреватель Causeur.

Как напоминает автор, в связях с Владимиром Путиным обвинялись и глава партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, и лидер «Непокорённой Франции» Жан Люк Меланшон, и председатель партии «Вставай, Франция!» Николя Дюпон Эньян, придерживающиеся пророссийской позиции. Главе журналистской ассоциации «Комитет Оруэлла», членом которой является сам Кутюрье, и главному редактору журнала Marianne Наташе Полони не повезло с именем (которое она и не думает скрывать), а поскольку владелец журнала — чех, «очевидно, что она на зарплате у Путина», усмехается Дегуй.

В субботу вечером Кутюрье «торжественно ретвитнул» срочную новость агентства Reuters о том, что «коронавирус — также дело рук России». «Надо сказать, что здесь, как и в случае с Наташей, всё лежит на поверхности — в слове «коронавирус» есть слог «рус». Как же мы раньше об этом не подумали?» — язвительно замечает обозреватель.

Как напоминает автор, в сообщении агентства упоминается некий «документ Европейского союза», доказывающий причастность российского государства к распространению паники в Западной Европе, подробностей о котором в статье нет.

Однако, по мнению журналиста, если ФСБ и хотело посеять панику на французских улицах, у него ничего не вышло, ведь «непокорные французы» отказываются соблюдать режим изоляции. «На самом деле противоречивые призывы, которые слышат французы на протяжение двух недель, могут породить куда больше паники, чем любые фальшивые новости от русских ботов», — убеждён Дегуй. Как напоминает обозреватель, не Путин посоветовал французам отправляться в театры за две недели до закрытия школ, двумя днями позднее запретил им ходить в бары, затем пригласил всех прийти на избирательные участки, а через несколько дней ввёл режим изоляции, пояснив, что на работу ходить всё-таки нужно.

«Дорогой Брис Кутюрье, воспользуйтесь изоляцией: перестаньте писать в Twitter», — призывает коллегу Дегуй. «Для журналиста твит — то же самое, что импульсивная покупка туалетной бумаги в кризис для человека с улицы», — замечает обозреватель, подчёркивая, что Кутюрье выше этого и не должен поддаваться соблазну «указывать пальцем на русского медведя», когда в стране немало других серьёзных тем, вроде кризиса здравоохранения, за которым по пятам следуют экономический и социальный кризис.