Marianne: французские политики успешно сеют панику и без помощи «любимого врага»

После того как агентство Reuters обвинило Россию в попытках посеять панику и недоверие на Западе на фоне пандемии коронавируса, французские русофобы ухватились за эту новость в попытке сделать из Москвы нового «козла отпущения», пишет заместитель главного редактора Marianne Джек Дион. Однако, по убеждению автора, с задачей усилить эффект от пандемии французское правительство справляется и без помощи Путина.

Равняясь на Дональда Трампа, «острые умы» с самого начала с осуждением отзывались о «китайском вирусе», как будто виновником пандемии Covid-19, появившегося в Ухани, был лично Си Цзиньпин, хотя с таким же успехом можно было бы обвинить жителей Западной Африки в появлении Эболы, а англичан в распространении коровьего бешенства, замечает заместитель главного редактора Marianne Джек Дион.

Сегодня некоторые во Франции нашли нового «козла отпущения» и указывают пальцем на «своего любимого врага» — Россию. «Не имея возможности обвинить Москву в изобретении вируса Covid-19 в своих секретных лабораториях с целью ослабить китайского конкурента и уничтожить ненавистный со времён революции 1917 года Запад, они разоблачили зловещий медиаплан Кремля по нанесению смертельного удара по Европе», — иронизирует автор.

Как напоминает Дион, тревогу забило агентство Reuters, сообщив, что «согласно документу Европейского Союза... российские СМИ проводят «масштабную кампанию по дезинформации», направленную против Запада, с целью усилить эффект эпидемии коронавируса, вызвать панику и посеять недоверие».

Эту новость сразу же подхватил известный политолог и сторонник Макрона Доминик Рейни, назвавший Россию в Twitter «бесчестным государством», вместе со своим другом, журналистом и «навязчивым русофобом» Брисом Кутюрье. Вскоре участие в новой антироссийской кампании, которая «выглядит так же многообещающе, как и предыдущие», примут и другие медийные личности, уверен обозреватель.

При этом, по убеждению Диона, для того чтобы «вызвать панику» в обществе, не нужны российские СМИ — достаточно посмотреть любой французский телеканал, и никто не «сеет недоверие» лучше, чем правительство Франции с его колебаниями в отношении защитных масок и тестов на вирус, о которых все говорят, но никто их не видит.

Как напоминает автор, Россия только отправила в Италию своих специалистов и оборудование для помощи в борьбе с эпидемией. Туда же прибыли кубинские медики, известные своими успехами в борьбе с инфекциями.

«Должны ли мы увидеть здесь доказательство российско-кубинского заговора с целью дестабилизации Италии изнутри с помощью действующих на месте китайских врачей, которые на самом деле являются шпионами под масками докторов?» — шутливо интересуется журналист.

В последние месяцы Россию обвиняли в том, что она помогла победить Дональду Трампу, организовала кампанию за независимость в Каталонии, боролась за брексит и участвовала в заговоре против Эммануэля Макрона во время последних президентских выборов во Франции — многовато для одной страны, замечает обозреватель. По его убеждению, Владимиру Путину «можно адресовать какие угодно упрёки», однако это не повод считать его всемогущим божеством, способным манипулировать «чем хочет и когда хочет, если захочет».

Как замечает автор, эксперты, обвиняющие сегодня Россию, обычно относят критику в адрес США к проявлению «природного американизма». «Когда они с той же догматической слепотой высказываются в отношении России, о какой патологии речь идёт здесь?» — задаётся вопросом Дион.