Макрон: коронавирус грозит смертью Шенгена

Из-за эпидемии коронавируса европейским странам, возможно, придётся закрыть свои границы друг от друга, а свободное перемещение товаров и людей — это один из ключевых принципов Шенгенского пространства, предостерёг президент Франции Эммануэль Макрон. Лидеры европейских стран взяли две недели на согласование общего плана по выводу европейской экономики из кризиса, вызванного эпидемией, пишет Ouest-France.
Лидеры стран Евросоюза пришли к соглашению дать поручение своим министрам финансов в течение 15 дней найти варианты для совместного экономического ответа на кризис, спровоцированный коронавирусом, пишет Ouest-France. Их переговоры в формате видеоконференции продлились больше шести часов, отмечает издание.
Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что под угрозой основы самого Европейского союза, в частности, принцип свободного перемещения граждан в рамках Шенгенского соглашения. «На кону стоит выживание европейского проекта. Мы рискуем смертью Шенгена», — приводит издание его слова.
При этом Италия, которая больше других затронута эпидемией, пригрозила заблокировать саммит, если не получит достаточных мер поддержки. Глава итальянского правительства Джузеппе Конте отметил, что страны отреагируют инновационными финансовыми инструментами, которые должны стать по-настоящему адекватным ответом на «войну» с пандемией.
По итогам саммита лидер Германии Ангела Меркель отметила, что у Европейского стабилизационного механизма есть достаточное поле действия, чтобы помочь странам из зоны евро смягчить последствия от эпидемии, пишет Ouest-France.
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