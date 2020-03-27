France 24: в G20 договорились вложить €4,5 трлн в борьбу с пандемией и её последствиями

Лидеры стран «Большой двадцатки» провели переговоры в онлайн-формате, во время которых постарались выработать совместный план действий перед лицом коронавируса. Так, они договорились о выделении значительных сумм на разработку вакцины, призвали международные организации помочь развивающимся странам. А президент России предложил ввести мораторий на санкции в отношении товаров первой необходимости, передаёт France 24.
Общий план действий перед лицом эпидемии коронавируса. Эту задачу поставили себе лидеры 20 самых крупных экономик мира, и начинается он с поддержки экономики, которой угрожает коронавирус. «Большая двадцатка» обещает выделить 4550 миллиардов евро. Эта сумма должна позволить сдержать эпидемию, а также вернуть рост мировой экономике.
ВАН СЯОЛУН, спецпредставитель КНР при G20:Это большой шаг вперёд, большой шаг в верном направлении. И это даёт нам уверенность, что мы можем работать вместе, чтобы победить эту пандемию. В этом мы все заинтересованы.
Среди всех заявлений можно выделить то, что Великобритания выдаст 230 миллионов евро на поиск вакцины против коронавируса.
Москва со своей стороны конкретных обещаний не сделала, но скорее попросила. Президент Владимир Путин воспользовался случаем, чтобы предложить ввести мораторий на экономические санкции, которые бьют по некоторым странам, в том числе по России и Ирану. С самого начала эпидемии Москва особенно страдает от снижения цен на нефть, а также от обесценивания своей валюты.
ВЛАДИМИР ПУТИН, президент России:В идеале мы должны ввести солидарный мораторий на ограничения в отношении товаров первой необходимости, а также на финансовые транзакции для их закупок.
«Большая двадцатка» также разделяет его обеспокоенность в отношении развивающихся стран. Она призвала Всемирную организацию здравоохранения и Международный валютный фонд помочь этим странам справиться с экономическим и санитарным шоком от коронавируса.
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