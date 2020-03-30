Чеснок, презервативы и холодильники — RTBF составил топ покупок россиян в период коронавируса

Как только стало известно о первых рекомендациях и мерах российского правительства по борьбе с распространением коронавируса, потребительская корзина россиян изменилась, и на некоторые товары спрос вырос втрое. RTBF составил список самых главных покупок россиян в период коронавируса, и там оказалась не только гречка и чеснок.

Перед лицом эпидемии коронавируса россияне, уже знакомые с социально-экономическими потрясениями и лишениями, закупаются продуктами. Бельгийский телеканал RTBF на своём сайте составил топ-5 этих покупок.



Авторы списка отмечают, что для россиян символом повседневности и барометром экономических страхов является гречка — самая универсальная из всех каш. Они сравнивают значение гречки для россиян с пастой для итальянцев — «повсеместная, знакомая и долго хранится». Поэтому, как только в Москве были анонсированы первые меры по сдерживанию эпидемии, россияне ринулись в магазины за гречкой. Площадки электронной торговли зафиксировали рост продаж гречки в 2—2,5 раза.



И если в Москве ещё можно смириться с ростом цен на мясо, то «инфляция гречки может бросить в холодный пот», — пишет издание. Хотя Россия вряд ли столкнётся с дефицитом гречки, цены на неё только за неделю выросли на 2,8%.



Закрыты парки, рестораны и музеи, так что россияне смогут больше времени уделить своим близким, отмечают авторы списка. Так, в марте продажи «товаров для взрослых» выросли в три раза. Только прозвучали первые призывы оставаться дома, как за четыре дня продажи презервативов выросли в полтора раза. Та же тенденция касается нижнего белья и эротической одежды, но наибольшим спросом пользуется костюм медсестры, отмечают авторы списка.



Из-за падения рубля выросли продажи электронной техники. Рубль уже потерял около 20% своей стоимости по сравнению с долларом, и это, как ожидается, спровоцирует инфляцию, в частности, в отношении импортируемых товаров. Так что сейчас самое время покупать мобильные телефоны, компьютеры и телевизоры. Эта техника приобрела дополнительную важность в свете необходимости оборудовать себе рабочее место дома, чтобы работать удалённо. Впрочем, отмечают продавцы и рост спроса на бейсбольные биты на 30%.



Если зимой хранить продукты россияне могут и на балконах, то март в этом году выдался особенно тёплым, а потому людям понадобились холодильники и морозильники — и продажи их выросли вдвое.



В пятёрку самых востребованных товаров вошёл и чеснок. В свете роста спроса на него на треть подросла и цена, но лишь на 11%. Пить воду с лимоном и мёдом, есть чеснок советовал глава Чечни Рамзан Кадыров. Впрочем, Всемирная организация здравоохранения опровергла миф о пользе чеснока в борьбе с коронавирусом, отмчеает RTBF.



