SCMP: Китай переключился с коронавируса на экономику — в отличие от остального мира

Впервые после введения чрезвычайных карантинных мер в большей части Китая глава КНР Си Цзиньпин посетил промышленный центр страны, провинцию Чжэцзян. Как отмечает South China Morning Post, эта поездка говорит о том, что, взяв под контроль распространение коронавируса, Пекин хочет как можно скорее поставить экономику на ноги, но это может быть непросто, учитывая падение спроса среди его партнёров из-за пандемии.

В воскресенье 29 марта глава КНР Си Цзиньпин посетил промышленный центр страны в провинции Чжэцзян, пишет South China Morning Post. По утверждению китайских государственных СМИ, таким образом Пекин хотел показать, что начинает активную работу над восстановлением экономики, существенно пострадавшей из-за кризиса коронавируса.

Ради поездки в город Нинбо, один из крупнейших портов мира, расположенный на востоке Китая, Си впервые покинул Пекин после своего визита в очаг эпидемии Ухань ранее в марте. Как сообщили государственные издания, в Нинбо лидер пообщался с сотрудниками предприятий, занимающихся производством автозапчастей, и узнал, какие меры принимаются для возобновления работы.

Как напоминает South China Morning Post, почти два месяца во многих регионах Поднебесной действовал строгий карантин, из-за которого многим компаниям пришлось приостановить свою деятельность и экономика понесла большие потери. И теперь, по словам Xinhua, поездка Си в Нинбо стала «явной демонстрацией» того, что китайская промышленность возвращается к работе в условиях, когда борьба с коронавирусом стала «новой нормой». Теперь руководство КНР ведёт «две битвы»: с COVID-19 и за восстановление экономики.

Как подчёркивает South China Morning Post, для Си провинция Чжэцзян имеет особое значение, поскольку там он провёл пять лет, в течение которых успешно взбирался по партийной лестнице, и пользуется особой политической поддержкой. По официальной статистике, в прошлом году на внешней торговле Чжэцзян заработал 3 трлн юаней ($423,2 млрд) — 13% от общегосударственных показателей.

По словам китайского информагентства Xinhua, экономика КНР очень сильно ориентирована на экспорт, поэтому её жизнеспособность важна не только для самого Пекина, но и для сохранения стабильности цепочки поставок по всему миру.

Визит Си в Чжэцзян, по мнению наблюдателей, говорит о намерении китайского правительства как можно скорее вернуть к жизни экономику страны. Так, профессор экономики Китайского народного университета Чжао Сицзюнь утверждает, что своей поездкой глава КНР показал, что, взяв под контроль все случаи заражения коронавирусом внутри страны, Пекин готов сосредоточиться на восстановлении темпов экономического роста и открытии рынков.

Но тут возникает другая проблема. Если Китай уже готов обеспечить предложение, то спрос на большинство его товаров с распространением пандемии в Европе и США лишь снижается. Как указано в докладе Gavekal Dragnomics, «Китай успешно возобновил деятельность большей части экономики после чрезвычайных карантинных мер, введённых из-за коронавируса. Но теперь перед ним стоит новая проблема: угроза резкого обвала спроса на его экспортную продукцию, из-за того что покупатели теперь сами прибегают к карантину». Это значит, что вряд ли Поднебесной удастся построить своё экономическое восстановление по V-образному графику, как на то рассчитывали власти, полагают эксперты.