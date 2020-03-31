Deutschlandfunk: эпидемия коронавируса станет проверкой на европейскую солидарность

Распространение коронавируса станет настоящей проверкой для ЕС и европейской солидарности, считает немецкий экономист Михаэль Гютер. В своём интервью Deutschlandfunk он высказал мнение, что если Брюссель не окажет должной финансовой помощи наиболее нуждающимся странам, таким как Италия и Испания, то распад ЕС будет неизбежен.
Кризис, связанный с коронавирусом, не вписывается в привычные рамки, рассказал глава института немецкой экономики Михаэль Гютер в своём интервью для Deutschlandfunk: это не банковский кризис и не финансовый кризис, а симметричный шок, затрагивающий все страны Еврозоны.
В связи с этим Европе необходима финансово-политическая солидарность, считает Гютер. В частности, предлагается выпуск специальных облигаций, призванных снизить финансовую нагрузку со стран, наиболее сильно затронутых вирусом. По мнению Гютера, кредиты нуждающимся странам, таким как Италия или Испания, должны предоставляться без каких-либо условий.
В качестве примера Гютер приводит 1975 год, когда европейское экономическое сообщество выпустило европейские облигации, чтобы помочь странам справиться с финансовыми последствиями нефтяного шока. По мнению учёного, вопрос с выпуском облигаций для финансовой помощи станет настоящей проверкой для ЕС и европейской солидарности. Гютер отмечает, что страны, которые и так находятся в тяжёлом положении, зададутся вопросом, кто помог им в ходе кризиса. «Если в итоге это будут только Китай и Россия, то распад ЕС будет неизбежен», — приводит издание слова Гютера.
По мнению Гютера, несмотря на трудную ситуацию, Германия может позволить себе выделить финансовую помощь. Кроме того, если ФРГ не поможет стабилизировать Еврозону, то она рискует потерять свои европейские рынки сбыта.
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что сроки вступительных экзаменов перенесут из-за коронавируса. Об этом он сказал в программе «Диалог» в эфире канала «Россия 24». Ранее Министерство просвещения России приняло решение в связи с коронавирусом перенести сроки проведения ЕГЭ.
Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил поправки ко второму чтению законопроекта о налоге на проценты по банковским вкладам более 1 млн рублей. Ранее президент России Владимир Путин в обращении к россиянам предложил ввести налог 13% на доходы по вкладам и ценным бумагам, если общий объём таких активов у гражданина превышает 1 млн рублей.
Средняя зарплата врачей в России в 2019 году составила 80,7 тыс. рублей, что на 7,6% больше, чем в 2018-м (75 тыс. рублей). Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики, с которыми ознакомился RT.
В Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике для выпускников девятого класса появились новые практические задания, которые будут предлагать школьникам решить реальные жизненные ситуации, заявил руководитель федеральной группы разработчиков экзамена, директор Центра педагогического мастерства Иван Ященко.
Американский лидер Дональд Трамп рассказал, что Россия отправила в США самолёт с медицинским оборудованием в качестве помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. В ходе пресс-конференции в Белом доме Трамп выразил мнение, что США многому научились в связи с ситуацией с коронавирусом.
Американский президент Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Джузеппе Конте пообещал направить стране медицинскую помощь на сумму около $100 млн для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал Госдуме принять поправки в Уголовный кодекс о наказании за распространение фейков об опасных для жизни и здоровья населения обстоятельствах, включая эпидемии, которое предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.