Deutschlandfunk: эпидемия коронавируса станет проверкой на европейскую солидарность

Распространение коронавируса станет настоящей проверкой для ЕС и европейской солидарности, считает немецкий экономист Михаэль Гютер. В своём интервью Deutschlandfunk он высказал мнение, что если Брюссель не окажет должной финансовой помощи наиболее нуждающимся странам, таким как Италия и Испания, то распад ЕС будет неизбежен.

Кризис, связанный с коронавирусом, не вписывается в привычные рамки, рассказал глава института немецкой экономики Михаэль Гютер в своём интервью для Deutschlandfunk: это не банковский кризис и не финансовый кризис, а симметричный шок, затрагивающий все страны Еврозоны.

В связи с этим Европе необходима финансово-политическая солидарность, считает Гютер. В частности, предлагается выпуск специальных облигаций, призванных снизить финансовую нагрузку со стран, наиболее сильно затронутых вирусом. По мнению Гютера, кредиты нуждающимся странам, таким как Италия или Испания, должны предоставляться без каких-либо условий.

В качестве примера Гютер приводит 1975 год, когда европейское экономическое сообщество выпустило европейские облигации, чтобы помочь странам справиться с финансовыми последствиями нефтяного шока. По мнению учёного, вопрос с выпуском облигаций для финансовой помощи станет настоящей проверкой для ЕС и европейской солидарности. Гютер отмечает, что страны, которые и так находятся в тяжёлом положении, зададутся вопросом, кто помог им в ходе кризиса. «Если в итоге это будут только Китай и Россия, то распад ЕС будет неизбежен», — приводит издание слова Гютера.

По мнению Гютера, несмотря на трудную ситуацию, Германия может позволить себе выделить финансовую помощь. Кроме того, если ФРГ не поможет стабилизировать Еврозону, то она рискует потерять свои европейские рынки сбыта.