Badische Zeitung: коронавирус сорвал «вечеринку» на 25-летие Шенгена

Эпидемия испортила европейцам праздничное настроение в 25-летний юбилей Шенгенского соглашения, пишет Badische Zeitung. Ситуация с коронавирусом показала, что в кризисной ситуации «национальные рефлексы пересиливают чувство солидарности». Вместо того, чтобы сообща решить, какой пограничный режим меньше всего навредит товарообороту и экономике и в то же время замедлит распространение вируса, каждая страна в ЕС идёт своим путём, сетует немецкое издание.

Шенгенскому соглашению исполняется 25 лет, но вечеринки не будет, пишет Badische Zeitung. Праздничное настроение всем испортила эпидемия коронавируса, объясняет издание. И хотя, казалось бы, за последние десятилетия Европейский союз с его неограниченной свободой передвижения и отсутствием шлагбаумов только сильнее сплотился, как показывает пандемия, в кризисной ситуации «национальные рефлексы пересиливают чувство солидарности», отмечает автор статьи.

Парадоксально, что с одной стороны есть страны-члены ЕС, например, Хорватия, Болгария и Румыния, которые не состоят в Шенгенском клубе, но очень хотят в него попасть. В то же время в союзе есть государства, которые пользуются свободой перемещения в Шенгенской зоне, но по желанию нарушают её правила. Когда в 2015 году в Германию приехало много мигрантов и беженцев, Франция без согласования с Брюсселем закрыла свою границу с Италией. Дания же отгородилась от ФРГ. Берлин в свою очередь остановил железнодорожное сообщение с Италией и ввёл контроль на границе с Австрией. Тогда страны ЕС свои односторонние решения оправдывали незащищённостью внешних пределов союза, напоминает автор.

Сейчас же в Европе бушует коронавирус, который действующие правила волнуют ещё меньше, чем беженцев, продолжает издание. При этом он не пытается попасть в ЕС через внешнюю границу. Он уже давно в шенгенской зоне. «И что же делают страны-члены союза? Вместо того, чтобы сообща решить, какой пограничный режим меньше всего навредит товарообороту и экономике и в то же время замедлит распространение вируса, каждый идёт своим путём», — сетует Badische Zeitung.

Ситуацию ухудшило ещё и то, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен очень поздно предложила закрыть внешние границы ЕС для других стран. Урон уже был нанесён. Лоскутный ковёр из различных национальных мер по обеспечению пограничного контроля сбивает столку граждан, приводит к пробкам и задерживает рабочих. Теперь же фон дер Ляйен требует освободить для движения товаров полосы скоростного движения на границах. В том числе и для того, что в немецких супермаркетах не опустели полки, объясняет Badische Zeitung.