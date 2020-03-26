Bloomberg: Москва «закрывается» от коронавируса

Хотя официально в России нет эпидемии коронавируса, страна принимает активные меры по предотвращению распространения COVID-19. Как сообщает Bloomberg, власти Москвы, на которую приходится подавляющая часть российских случаев заражения, объявили о закрытии ресторанов и объектов розничной торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов.
С ростом числа заражённых коронавирусом в России мэр Москвы Сергей Собянин объявил о приостановке работы ресторанов и объектов розничной торговли в самом большом городе Европы, сообщает Bloomberg.
Как отмечает ресурс, заведения общественного питания и магазины, за исключением аптек и точек, реализующих продовольственные товары и предметы первой необходимости, будут закрыты на восемь дней — с субботы 28 марта по 5 апреля. По данным агентства, число подтверждённых случаев заражения COVID-19 в Москве на момент написания статьи составило 546 человек — 65% от всех заболевших по стране.
«Введённые сегодня ограничения являются беспрецедентными в современной истории Москвы и создадут множество неудобств для повседневной жизни каждого человека. Но — поверьте — они абсолютно необходимы для того, чтобы замедлить распространение коронавирусной инфекции и уменьшить число заболевших», — цитирует Bloomberg указ Собянина, опубликованный на сайте мэра в четверг 26 марта. Ранее Москва закрыла школы до 10 апреля, запретила собрания более 50 человек в помещениях и призвала людей старше 65 лет сидеть дома.
По словам ресурса, Россия «крайне серьёзно» отнеслась к угрозе коронавируса. Президент Владимир Путин объявил следующую неделю для большинства людей нерабочей, но с сохранением зарплаты, и перенёс голосование по поправкам в Конституцию, которые могут помочь ему остаться у власти до 2036 года. Власти надеются, что эти меры помогут сдержать распространение болезни — самого масштабного кризиса здравоохранения за все 20 лет пребывания Путина у власти. Среди прочих мер Россия также приостановила все международные перелёты.
Хотя, как подчёркивает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в России «де-факто эпидемии нет» и Кремль надеется её избежать, Владимир Путин тоже ограничил своё передвижение по стране и отменил запланированную поездку в Санкт-Петербург.
Как заявил во вторник 24 марта Сергей Собянин на совещании с президентом, из-за того что объёмы тестирования по стране низкие, «реальной картины никто не знает».
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