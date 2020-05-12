Washington Post Оригинал

WP: Маск бросил вызов калифорнийским властям, возобновив работу своего завода

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Руководитель Tesla Илон Маск бросил вызов властям одного из округов штата Калифорния, заявив о возобновлении работы его завода, вопреки предписаниям чиновников, пишет The Washington Post. «Если кого-то будут арестовывать, то я прошу, чтобы это был только я», — добавил бизнесмен.
WP: Маск бросил вызов калифорнийским властям, возобновив работу своего завода
Reuters
Борьба между Tesla и властями одного из округов Калифорнии по поводу возобновления работы завода в калифорнийском городе Фримонт набирает обороты, пишет The Washington Post.
 
«Tesla сегодня возобновляет производство вопреки предписаниям округа Аламеда, — написал Маск в в Twitter. — Если кого-то будут арестовывать, то я прошу, чтобы это был только я».
 
Как отмечает издание, сложившаяся ситуация — один из самых примечательных примеров того, как могущественный бизнесмен бросает вызов местным властям и их распоряжениям в сфере здравоохранения.
 
В субботу Tesla уже подала иск против округа Аламеда, пытаясь добиться в судебном порядке отмены решения местных властей о том, что завод должен пока оставаться закрытым. Представители компании обвиняют местные власти в нарушении 14-й поправки к Конституции США.
 
Официальный представитель Аламеды Ниту Балрам заявила, что округ надеется на сотрудничество с Tesla для избежание дальнейшего обострения конфликта.
 
«Мы решаем этот вопрос, используя тот же поэтапный подход, который мы используем для других компаний, нарушавших в прошлом это распоряжение. И мы надеемся, что Tesla также будет соблюдать его без дальнейших принудительных мер», — сказала она.
 
Как отмечает The Washington Post, в случае возобновления работы завода полиции Фримонта придётся добиваться соблюдения правил местных властей. Отдел полиции сразу не отреагировал на этот комментарий. Мэр Фримонта при этом в субботу опубликовал заявление в поддержку Tesla.
 
Между тем руководитель округа Аламеда Скотт Хэггерти сообщил, что общение с Маском продолжается.
 
«Я не могу помешать ему нарушить санитарное распоряжении», — указал он.
 
Относительно возможных арестов Хэггерти заявил: «Я искренне надеюсь, что их не будет. Думаю, что никому всё это не придётся по душе, особенно тем, кто предоставляет работу 10 тысячам ваших избирателей. Полагаю, что в этом деле нужно руководствоваться рассудительностью».
 
Как отмечает The Washington Post, пока в округе Аламеда зафиксирован довольно низкий уровень распространения коронавируса: приблизительно 2 тысячи заболевших и 71 погибший. Местные власти пока придерживаются жёсткой позиции по заводу Tesla во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки.  
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