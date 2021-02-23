Independent: учёные доказали, что земные микроорганизмы способны выжить на Марсе

Представители NASA и Германского центра авиации и космонавтики (DLR) провели научную работу, которая подтверждает, что некоторые грибки и бактерии с Земли могут временно выжить в условиях, аналогичных условиям Красной планеты. Учёные надеются, что их исследование поможет участникам будущих марсианских миссий самостоятельно создавать продукты питания и различные материалы, передаёт The Independent.

Жизненные формы с Земли могут временно выжить в атмосфере, подобной той, что существует на Марсе. Об этом свидетельствует новое исследование, призванное помочь учёным лучше понять возможность использования окружающей среды за пределами нашей планеты, пишет The Independent.

Представители NASA и Германского центра авиации и космонавтики (DLR) проверили живучесть микроорганизмов в условиях, аналогичным условиям на Красной планете. Исследователи отправили испытываемые образцы на большую высоту и обнаружили, что по крайней мере некоторые из них перенесли это путешествие, поясняет издание.

«Мы успешно протестировали новый способ воздействия на бактерии и грибки в условиях, подобных Марсу. Мы использовали научный воздушный шар для подъёма нашего экспериментального оборудования в стратосферу Земли», — рассказала ведущий автор исследования из DLR Марта Филипа Кортесао.

«В рамках долгосрочных марсианских миссий с экипажем нам нужно знать, как связанные с человеком микроорганизмы выживают на Красной планете. Ведь некоторые из них могут представлять опасность для здоровья астронавтов», — подчеркнула соавтор исследования Катарина Симс, также работающая в DLR.

«Кроме того, некоторые микробы могут иметь неоценимое значение для освоения космоса. Они могут помочь нам производить продукты питания и материалы, не завися от Земли, что будет иметь решающее значение вдали от дома», — добавила она.

Микробы запускались в стратосферу внутри аппарата MARSBOx. В нём поддерживалось давление, эквивалентное атмосферному давлению Красной планеты, а также создавалась искусственная марсианская атмосфера на протяжении всей миссии.

«Ящик содержал два слоя образцов, причём нижний слой был защищен от излучения, — пояснила Кортесао. — Это позволило нам отделить эффекты излучения от других факторов испытаний: обезвоживания, атмосферы и колебания температуры во время полёта».

«Образцы верхнего слоя подвергались большему воздействию. Оно в тысячу раз превосходило уровни ультрафиолетового излучения, которые могут вызвать солнечный ожог на коже человека», — добавила она.

Исследование показало, что, хотя во время путешествия выжили не все образцы, плесневый грибок Аспергилл чёрный может быть возрождён после её возвращения. Ранее именно этот микроорганизм был обнаружен на МКС, напоминает издание.