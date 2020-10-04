Independent: NASA испытает на МКС новый туалет за $23 млн

Космическое агентство США намерено опробовать на МКС новый титановый туалет, который должен заменить нынешнюю российскую модель. В будущем аппарат, стоимость которого составила $23 млн, планируется использовать во время лунных и марсианских миссий, сообщает The Independent.

«NASA спустило в унитаз 23 миллиона долларов», — двусмысленно начинает свою статью The Independent. Как поясняет издание, космическое агентство США намерено опробовать новый титановый туалет на МКС, прежде чем потенциально использовать его в будущих лунных миссиях.

«Уборка беспорядка — это большое дело. Мы не хотим никаких промашек или утечек», — заявила перед запуском космического туалета Мелисса Маккинли из Космического центра Джонсона.

Прототип весит 100 фунтов (порядка 43 кг. — ИноТВ), а его высота 28 дюймов (71 см. — ИноТВ). Иными словами, он примерно вдвое меньше российских туалетов, находящихся в настоящее время на орбите, отмечает издание.

Аппарат спроектирован для установки в капсулах NASA Orion, которые должны позволить американцам вернуться на Луну в ближайшем будущем. После, возможно, туалет этой модели будет использоваться и во время полётов на Марс.

В то время как старые туалеты были больше ориентированы на мужчин, новое сиденье имеет чуть больший наклон и высоту, что лучше подходит для женщин. Это может усилить слухи о том, что NASA «тайно изучало» возможность исключительно женских миссий на Марс.

Астронавт NASA Майк Хопкинс, командир второго экипажа SpaceX, запущенного в космос 31 октября из Космического центра Кеннеди, заявил, что дизайн прошлой модели не особо сложный. Вместе с тем, по его словам, «иногда выполнять простые вещи становится очень трудно».

С ним согласилась коллега Шеннон Уокер. «Поверьте мне, я должна была ходить в туалет в космосе, потому что это жизненно важная вещь, которую нужно уметь делать», — сказала она.

«На самом деле мы пользуемся вакуумной системой. Это напоминает использование пылесоса для всасывания каких-то вещей. Вы включаете большой вентилятор, который всё втягивает в унитаз», — пояснила она.

«У нас есть длинная вытяжка, которую мы используем для сбора мочи. Кроме того, есть ещё одно сиденье, также оборудованное таким вентилятором, который втягивает отходы, собирает и хранит их», — добавила Уокер.

В настоящий момент космический санузел перерабатывает 90% мочи и пота. Но, по мнению ещё одного астронавта Джессики Меир, до первой марсианской миссии уровень переработки водянистых отходов должен достичь 98%, заключает The Independent.