DT: утечка воздуха на МКС пока не угрожает жизни экипажа

В начале недели на МКС поступили сигналы о повышенной утечке воздуха. Однако на следующий день выяснилось, что оснований для тревоги не было, а причиной неправильных показаний датчиков стало изменение температуры на борту, как сообщили эксперты NASA. Тем не менее в случае внезапной катастрофической утечки может произойти полная разгерметизация МКС — в ней не останется воздуха, а людей даже может затянуть в открытый космос, предупреждает The Daily Telegraph.

Рано утром в понедельник экипаж Международной космической станции разбудили специалисты из Центра управления полётами, чтобы сообщить, что объёмы утечки воздуха в их корабле увеличились, пишет The Daily Telegraph. До этого два российских космонавта и один американский астронавт уже несколько месяцев работали над устранением утечки воздуха, которая нередко происходит на МКС, поясняется в статье.



Но на следующий день выяснилось, что никаких оснований для тревоги не было, а причиной неправильных показаний датчиков стало изменение температуры на борту. «Масштабы утечки, выявленной за ночь, теперь объясняются временным изменением температуры на борту станции, при этом общая скорость утечки осталась неизменной», — пояснялось в сообщении, размещённом в блоге NASA во вторник.



А в среду утром представители пресс-службы Федерального космического агентства России «Роскосмос» сообщили в Twitter, что общее падение давления атмосферы в результате утечки на МКС зафиксировано на уровне одного миллиметра за восемь часов.

Место утечки находится в рабочем отсеке российского модуля «Звезда», где располагается оборудование жизнеобеспечения космической станции, а также жилой отсек для двух членов экипажа. Как рассказал замдиректора программы полёта МКС Кеннет Тодд, эта утечка была впервые обнаружена более года назад, однако за последние пару месяцев её объёмы увеличились.



При этом специалисты NASA заверили, что члены экипажа не подвергаются никакой опасности, говорится в статье. С момента запуска в 1998 году на МКС небольшие утечки воздуха происходили неоднократно. Однако в случае катастрофической утечки произойдёт полная разгерметизация МКС — в ней не останется воздуха, а людей даже может затянуть в открытый космос, предупреждает The Daily Telegraph.



В случае возникновения аварийной ситуации на МКС члены экипажа могли бы вернуться на Землю на пристыкованном к станции космическом корабле «Союз МС-16». Но если ситуация будет развиваться по менее экстремальному сценарию, то экипаж может покинуть модуль, в котором произошла утечка, и изолировать его, сообщается в статье.