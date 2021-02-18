Euronews: NASA готовится к посадке марсохода на кратере, названном в честь земной деревни

Специалисты NASA готовятся осуществить посадку марсохода на кратере Йезеро шириной 45 км, который был назван в честь деревушки, расположенной в сербской части Боснии и Герцеговины. Эта историческая миссия должна завершиться доставкой образцов марсианского грунта, которые прибудут на Землю в 2030-х годах. А жители деревни Йезеро очень надеются, что эта экспедиция способствует развитию их региона, до сих пор не восстановившегося после войны, передаёт Euronews.
Жители деревни Йезеро, расположенной в сербской части Боснии и Герцеговины, готовятся стать свидетелями исторического собыятия: в четверг марсоход Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) должен совершить посадку на кратере, получившем название в честь этого населённого пункта.
СНЕЖАНА РУЖИЧИЧ, мэр деревни Йезеро: Когда в 2019 году мне прислали письмо о том, что кратер будет носить имя нашей деревни, оно меня позабавило. Я подумала, что это «фейк ньюз». У местных жителей была разная реакция: кто-то подумал, что это отличная идея. А другие смеялись и говорили: «Наш мэр отвезёт нас на Марс».
Учёные полагают, что когда-то в марсианском кратере Йезеро шириной 45 километров находилось озеро, питаемое рекой, — такое же, как и в деревне на Земле. Ракета-носитель Atlas-V с марсоходом стартовала в июле 2020 года с космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида. Аппарат Perseverance должен поместить образцы породы и грунта примерно в 40 специальных контейнеров.
Но материал будет доставлен на нашу планету только в 2030-х годах. Исследователи уверены, что это единственный способ узнать о возможном существовании жизни на Марсе 3—4 миллиарда лет назад.
ТОМАС ЦУРБУХЕН, руководитель научного подразделения NASA: Наше путешествие началось с обнаружения следов воды, чтобы понять, могли ли эта планета быть обитаемой? Затем мы обнаружили сложные химические соединения. А сегодня мы приближаемся к наступлению новой эры — доставке образцов. Эта амбициозная цель существовала в научном сообществе на протяжении десятилетий.
А жители деревни Йезеро надеются, что эта космическая экспедиция привлечёт к ним внимание мира и будет способствовать развитию региона, до сих пор не восстановившегося после войны 1990-х годов.
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