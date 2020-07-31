Ouest-France: после успешного старта марсианская миссия NASA столкнулась с проблемами

Вскоре после старта космический корабль NASA с марсоходом Perseverance на борту зафиксировал отклонение от предустановленных параметров и включил безопасный режим полёта, пишет Ouest-France со ссылкой на заявление Американского космического агентства. По предположениям экспертов, причиной стало слишком сильное охлаждение части ракеты из-за того, что она оказалась в тени от Земли.
Через несколько часов после старта новой марсианской миссии в NASA заявили о возникновении технических трудностей на космическом корабле, который доставит марсоход Perseverance на Красную планету, сообщает Ouest-France. Кроме того, отмечается запаздывание сигнала между ракетой и Центром управления полётами в Калифорнии.
Данные космического корабля указывают, что он перешёл в так называемый безопасный режим, объяснили в Американском космическом агентстве. Он включается, когда бортовые компьютеры регистрируют условия, которые не соответствуют предварительно запрограммированным параметрам. При этом все функции, кроме жизненно важных, отключаются до дальнейшего распоряжения центра. Возможной причиной включения безопасного режима специалисты назвали то, что часть ракеты «была чуть более холодной, чем ожидалось», потому что «оказалась в тени Земли».
Как подчеркнули в агентстве, «в данный момент миссия «Марс-2020» проводит полную проверку состояния корабля» и работает над тем, чтобы снова перевести его в нормальный режим работы.
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