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Daily Express: удар для NASA — первенство в марсианской гонке может достаться Китаю

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NASA в очередной раз переносит пуск марсохода Perseverance, который должен искать признаки жизни на Красной планете. Теперь китайский марсоход «Тяньвэнь» с аналогичной миссией может прибыть на Марс первым, сообщает Daily Express. Как отмечает издание, если Perseverance не удастся запустить этим летом, следующий случай представится лишь через два года.
Daily Express: удар для NASA — первенство в марсианской гонке может достаться Китаю
Reuters

Пуск планетохода Perseverance, изначально намеченный на 17 июля, снова откладывается, пишет Daily Express. Американское космическое агентство подтверждает, что из-за непредвиденных показаний приборов запуск возможен не раньше 30 июля. Это значит, что Китай может «победить NASA», первым отправив на Марс свой аппарат «Тяньвэнь», говорится в статье.

Как отмечает британское издание, для Китая это «первая в его истории межпланетная миссия», старт должен состояться между 20 и 25 июля. Достигнуть Марса «Тяньвэнь» должен в феврале 2021 года, примерно тогда же, когда ожидается посадка Perseverance.

Daily Express напоминает, что NASA откладывает запуск своего марсохода уже в третий раз. Теперь «окно» для запуска будет открыто не до 11, а до 15 августа. Американское космическое агентство допускает, что эта дата может быть отодвинута снова.

NASA сообщает, что во время последних стендовых испытаний в полной сборке с заправкой топливными элементами показания датчика жидкого кислорода разошлись с расчётными, и коллективу требуется «дополнительное время для проверки и оценки».

Хотя представители американского космического агентства уверены, что этим летом старт состоится, дальнейшие отсрочки могут стать «разорительными», говорится в статье. Запуск аппаратуры на Марс требует оптимального выбора времени, чтобы расстояние до Красной планеты можно было преодолеть в кратчайшие сроки — за семь или восемь месяцев. Если и в августе запуска Perseverance не будет, следующий шанс представится не раньше, чем через 26 месяцев, отмечает британская газета.

«Если придётся взять Perseverance и отправить его на хранение на два года, это будет очень дорого, — констатирует администратор NASA Джим Брайденстайн — Это может обойтись в полмиллиарда долларов».

Daily Express напоминает, что задачей Perseverance является поиск следов жизни на Красной планете.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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Daily Express Великобритания Европа
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