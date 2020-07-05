Daily Express: удар для NASA — первенство в марсианской гонке может достаться Китаю

NASA в очередной раз переносит пуск марсохода Perseverance, который должен искать признаки жизни на Красной планете. Теперь китайский марсоход «Тяньвэнь» с аналогичной миссией может прибыть на Марс первым, сообщает Daily Express. Как отмечает издание, если Perseverance не удастся запустить этим летом, следующий случай представится лишь через два года.

Пуск планетохода Perseverance, изначально намеченный на 17 июля, снова откладывается, пишет Daily Express. Американское космическое агентство подтверждает, что из-за непредвиденных показаний приборов запуск возможен не раньше 30 июля. Это значит, что Китай может «победить NASA», первым отправив на Марс свой аппарат «Тяньвэнь», говорится в статье.



Как отмечает британское издание, для Китая это «первая в его истории межпланетная миссия», старт должен состояться между 20 и 25 июля. Достигнуть Марса «Тяньвэнь» должен в феврале 2021 года, примерно тогда же, когда ожидается посадка Perseverance.



Daily Express напоминает, что NASA откладывает запуск своего марсохода уже в третий раз. Теперь «окно» для запуска будет открыто не до 11, а до 15 августа. Американское космическое агентство допускает, что эта дата может быть отодвинута снова.



NASA сообщает, что во время последних стендовых испытаний в полной сборке с заправкой топливными элементами показания датчика жидкого кислорода разошлись с расчётными, и коллективу требуется «дополнительное время для проверки и оценки».



Хотя представители американского космического агентства уверены, что этим летом старт состоится, дальнейшие отсрочки могут стать «разорительными», говорится в статье. Запуск аппаратуры на Марс требует оптимального выбора времени, чтобы расстояние до Красной планеты можно было преодолеть в кратчайшие сроки — за семь или восемь месяцев. Если и в августе запуска Perseverance не будет, следующий шанс представится не раньше, чем через 26 месяцев, отмечает британская газета.



«Если придётся взять Perseverance и отправить его на хранение на два года, это будет очень дорого, — констатирует администратор NASA Джим Брайденстайн — Это может обойтись в полмиллиарда долларов».



Daily Express напоминает, что задачей Perseverance является поиск следов жизни на Красной планете.