NTD: NASA высадит на Марсе «механическое дерево» для выработки кислорода из его атмосферы

Внутри марсохода «Настойчивость», который 30 июля отправится к Красной планете, будет установлен специальный аппарат MOXIE. Как передаёт NTD, он будет выполнять функцию, которую на Земле воплощают деревья, — вырабатывать кислород из диоксида углерода, который присутствует в марсианской атмосфере. Кислород в будущем понадобится для ракеты, которая должна будет доставить исследователей Марса обратно на Землю.

Этот небольшой аппарат надёжно закреплён внутри марсохода «Настойчивость». И уже скоро они вместе отправятся к Красной планете. Его миссия – научный эксперимент, который, если окажется успешным, обеспечит будущие полёты людей на Марс.

Называется устройство MOXIE. Оно попробует вырабатывать кислород из диоксида углерода, который присутствует в марсианской атмосфере.

МАЙКЛ ХЕКТ, разработчик устройства: Самый большой груз, который мы должны будем привезти на Марс с командой, скажем, из четырёх астронавтов, – это будут 25—30 тонн кислорода. Зачем? Вовсе не для того, чтобы, как некоторые могут подумать, астронавты дышали. Это для ракеты, которая должна поднять их с поверхности и доставить обратно на Землю.

Атмосфера Марса на 95 процентов состоит из диоксида углерода. На кислород приходится всего 0,13 процента, а на Земле, для сравнения, он составляет 21 процент.

MOXIE будет использовать метод электролиза, чтобы расщеплять молекулы диоксида углерода и высвобождать чистый кислород.

ДЖОН МАККЛИН, разработчик устройства: Электролиз означает, что расщепление будут проводить с помощью электричества. Диоксид углерода составляет 95 процентов атмосферы Марса. Это прекрасный природный источник.

MOXIE будет выполнять на Марсе функцию, которую на Земле воплощают деревья.

Учёные планируют испытывать аппарат всего несколько раз за марсианскую миссию, чтобы проверить, как он будет работать в разных условиях. А это означает, что много кислорода он произвести не сможет: около 10 граммов в час.

МАЙКЛ ХЕКТ: Этого хватит на небольшую собаку. Чтобы мы с вами могли выжить, сидя в спокойном состоянии, нужно больше 20 граммов в час. А для того, чтобы мы могли успешно отправить на Марс команду, потребуется две-три тысячи граммов кислорода в час.

Для будущих миссий нужно будет построить механическое дерево в 100 раз больше этого. И на Марс оно прибудет минимум за год до того, как туда прилетят астронавты.

Старт марсохода «Настойчивость» намечен на 30 июля.

Дата выхода в эфир 27 июля 2020 года.