Nature: китайский аппарат поможет подтвердить или опровергнуть наличие воды на Марсе

Учёные обнаружили несколько озёр, скрытых под почти километровым слоем льда Красной планеты. Как пишет Nature, если подобные резервуары на самом деле существуют, то они могут быть средой для существования жизни на Марсе. И хотя не все специалисты уверены, что на Марсе действительно есть жидкая вода, китайский аппарат, который приземлится там в следующем году, возможно, сможет подтвердить или опровергнуть наличие жидкости на планете.

Два года назад исследователи планет сообщили об обнаружении большого соляного озера подо льдом на южном полюсе Марса, и это открытие было встречено с энтузиазмом, но и с некоторым скептицизмом. Как пишет Nature, в настоящее время учёные не только подтвердили существование этого озера, но и обнаружили ещё три.

Как отмечает издание, это открытие, о котором было рассказано в журнале Nature Astronomy, было сделано с использованием данных, полученных с помощью радара находящегося на орбите Марса космического зонда «Марс-экспресс» (Mars Express) Европейского космического агентства. Произошло это после обнаружения расположенного под поверхностью озера в том же регионе в 2018 году, и, если указанные открытия будут подтверждены, это будет первым случаем обнаружения жидкой воды на Красной планете и возможного места нахождения живых организмов.

Обнаруженные озёра занимают пространство примерно в 75 тыс. кв.км — это примерно соответствует одной пятой территории Германии. Ширина центрального, самого крупного озера составляет 30 км, и вокруг него расположены ещё три меньших по размеру озера, ширина каждого из которых составляет несколько километров.

Низкое давление на поверхности Марса, которое является результатом отсутствия на этой планете значительной атмосферы, делает невозможным существование жидкой воды на поверхности. Однако учёные уже давно пришли к выводу, что вода может находиться под поверхностью Марса, и, возможно, когда-то, миллиарды лет назад, на этой планете существовали моря и озёра. Если подобные резервуары на самом деле существуют, то они могут быть средой для существования жизни на Марсе. На Земле живые организмы способны выживать в подледниковых озёрах в таких местах, как Антарктида.

Однако количество соли может оказаться проблемой. Специалисты считают, что любое подземное озеро на Марсе должно содержать довольно значительное количество соли для того, чтобы вода оставалась в жидком состоянии. Однако на большой глубине может существовать небольшое количество тепла, идущего из глубины Марса, и одного этого может быть достаточно для того, чтобы растопить лёд и превратить его в воду.

Озёра, в которых количество соли примерно в пять раз превышает её содержание в морской воде, могут поддерживать жизнь, но если превышение концентрации приближается к 20 по отношению к морской воде, то никакой жизни там быть уже не может, считает Джон Приску, эколог из расположенного в городе Бозмене Университета штата Монтана.

«Не так много жизни в этих солёных бассейнах Антарктики. Всё там просто засолено. И то же самое может быть на Марсе», — говорит Приску, команда которого занимается изучением микробиологии в ледяной среде.

Однако, отмечает издание, само наличие марсианских озёр всё ещё вызывает споры. После совершённого в 2018 году открытия учёные подняли такие проблемы, как отсутствие значительного источника тепла для превращения льда в воду. Хотя последние открытия поддерживают сделанные в 2018 году наблюдения на основе значительно большего количества данных, не все специалисты убеждены в том, что в идентифицированных регионах находится жидкая вода.

«Если светлое вещество на самом деле является жидкой водой, то тогда, по моему мнению, оно, скорее всего, может оказаться чем-то вроде шуги или талого снега», — подчёркивает Майк Сори, планетарный геофизик из расположенного в городе Уэест-Лафайетт, штата Индиана, Университета Пердью.

Джек Холт, планетолог из расположенного в Тусоне Аризонского университета, считает последние полученные данные достоверными, но не уверен в правильности их интерпретации.

«Я не думаю, что это озёра. Там недостаточно потоков тепла для поддержания солёного раствора, даже под шапкой льда», — говорит Холт, входящий в состав команды, занимающейся управлением радиолокатора подземного зондирования, размещённого на запущенной НАСА Марсианской исследовательской орбитальной станции.

Как заключает издание, китайский аппарат «Тьянвень-1», направляющийся к Марсу, возможно, предложит вариант проверки сделанных утверждений. Он достигнет орбиты Марса в феврале 2021 года и высадит на его поверхность марсоход. Кроме того, на борту этого космического аппарата находятся научные инструменты, в том числе радар, который может быть использован для проведения подобного рода исследований. Поэтому ещё сохраняется захватывающая вероятность того, что эти озёра являются остатками влажного прошлого Марса.