Independent: ОАЭ запустят собственную лунную программу

Премьер-министр Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммед бен Рашид Аль Мактум объявил о том, что к 2024 году страна отправит космический аппарат к поверхности Луны, пишет The Independent. Таким образом, страна станет четвёртой в мире, сумевшей успешно доставить исследовательский аппарат на спутник Земли.

Объединённые Арабские Эмираты объявили о запуске собственной программы по исследованию Луны, сообщает The Independent со ссылкой на заявление премьер-министра Мухаммеда бен Рашид Аль Мактума.

В рамках проекта ОАЭ планируют отправить космический аппарат на естественный спутник Земли уже в 2024 году. Таким образом, страна может стать четвёртой в мире и первой из арабских государств, сумевшей успешно доставить исследовательский аппарат на Луну.

«Созданный Эмиратами исследовательский лунный модуль должен прилуниться на поверхности спутника в 2024 году с целью изучения районов, не охваченных предыдущими научными миссиями», — написал премьер-министр на своей странице в Twitter.

В правительстве страны также отметили, что зонд будет оснащён солнечными батареями, камерами высокого разрешения, камерами с тепловизорами и другими современными приборами.

Ожидается, что модуль, который назвали «Рашид» в честь отца премьер-министра, правителя Дубая Рашида ибн Саида Аль Мактума, изучит лунную поверхность и подвижность человека на ней.

В рамках планов по расширению своей космической программы в июле этого года страна отправила к Марсу спутник «Аль-Амаль», который изучит атмосферу и климатические условия Красной планеты. The Independent напоминает, что аппарат должен достичь Марса в феврале 2021 года, когда ОАЭ празднуют 50 лет со дня образования. Более того, к 2117 году Эмираты планируют создать обитаемый марсианский город.