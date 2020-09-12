WP: NASA будет покупать кусочки лунного грунта у частных компаний, надеясь начать коммерческую эксплуатацию Луны

Американское космическое агентство NASA будет платить до $25 тыс. за образец реголита частным компаниям, передаёт The Washington Post. Как отмечает издание, таким образом там пытаются подстегнуть частные компании к экспедициям на Луну и к разработкам ресурсов спутника, а также создать юридический прецедент.

Американское космическое агентство NASA предложило покупать кусочки лунного грунта, который на спутнике Земли бы собирали частные компании, для развития частных инициатив в космосе, передаёт The Washington Post.

Как объявил в четверг директор NASA Джим Брайденстайн, агентство собирается покупать лунные образцы в объёме от 50 до 500 граммов по цене от $15 тыс. до $25 тыс. за образец.

При этом от компании не требуется доставлять их на Землю. Как только в агентстве получат доказательства в виде фотографий самих образцов и районов, где они были найдены, там самостоятельно определят, как доставить их.

Инициатива будет доступна не только американским, но и международным компаниям. При этом платить NASA будет исключительно за реголит, то есть не станет покрывать огромные расходы, связанные с выходом на лунную поверхность. Таким образом, компании, участвующие в программе, скорее всего, будут заниматься там другими видами деятельности.

Как отмечает издание, план по сбору лунного материала является частью программы NASA Artemis, созданной для возвращения людей на Луну к 2024 году. По данным космического агентства, использование ресурсов спутника необходимо для полётов на дальние дистанции, например, на Марс.

Главной целью инициативы по покупке реголита является попытка создать прецедент и подстегнуть частные компании к экспедициям на Луну и к разработкам ресурсов спутника.

«Мы воплощаем нашу политику в жизнь, чтобы подстегнуть новую эру исследований и открытий, которая принесёт пользу всему человечеств», — приводит The Washington Post слова Брайденстайна.

«Важность этого объявления заключается не столько в финансовом стимуле, сколько в создании юридического прецедента, согласно которому частные компании могут собирать и продавать небесные материалы», — прокомментировала заявление старший советник по космической политике Планетарного общества Кейси Драйер.