Frankfurter Allgemeine: французский парфюмер познакомит землян с запахом Луны

Французский парфюмер Микаэль Моисеев решил воссоздать запах Луны, сообщает Frankfurter Allgemeine. В своей работе он опирается на воспоминания американских астронавтов Нила Армстронга и База Олдрина. Позже результатом смогут насладиться посетители музея космонавтики во французском городе Тулуза.

Как пахнет Луна? Это пытается выяснить Микаэль Моисеев. В своей лаборатории на юго-западе Франции парфюмер пытается воспроизвести тот запах, который ощутили на своих скафандрах Нил Армстронг и Базз Олдрин, когда вернулись в космический корабль после лунной прогулки. Запах пороха от старого ружья. Такую задачу перед ним поставил музей космонавтики в Тулузе.

МИКАЭЛЬ МОИСЕЕВ, парфюмер: Я пытался найти петарды, которые у нас были в детстве. В них был чёрный порох, но теперь их делают не так. Они пахнут совсем по-другому. Так что я стал жечь чёрный порох. После большого количества экспериментов у меня получился осадок пиролиза и горения. Остальную работу сделал мой нос. Благодаря некоторым следам я почувствовал запахи различных типов угля из группы минералов, в которую входит уголь и сера, а также производные кальция, селитры. Что-то в этом направлении.

После ряда неуспешных попыток благодаря терпению и фантазии Моисееву удалось добиться желаемого результата. Не так сложно воспроизвести аромат, как его сначала распознать.

МИКАЭЛЬ МОИСЕЕВ: Запах — это маленькие фрагменты материи, молекулы, которые парят в воздухе, а потом вдыхаются через нос. Наверху в носовой полости находится орган обоняния. И в нём есть большое количество маленьких замочков. Можно представить себя это так, что все молекулы запаха — это маленькие ключики.

В действительности у человека приблизительно 260 обонятельных рецепторов. Не все воспринимают запахи одинаково. В музее космонавтики тысячи посетителей смог понюхать Луну Моисеева. Возможно, все они по-разному воспримут этот запах и будут себе по-разному представлять Луну. Следующая задача, которую поставил перед собой Моисеев — воссоздать запах Моны Лизы.

Дата выхода в эфир 17 августа 2020 года.