Ouest-France: в ответ на запуск от SpaceX Россия пообещала полёты на Луну

03:00
В Нью-Йорке расследуют наезд двух машин полиции на протестующих
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио распорядился провести расследование инцидента с наездом двух полицейских автомобилей на толпу протестующих.
03:00
В ВОЗ назвали число случаев коронавируса в мире
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) назвали число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
03:00
В Госдуму внесли проект закона о пособиях для домохозяек
В Государственную думу был внесён законопроект о пособиях в размере МРОТ для домохозяек.
03:00
В Нидерландах за сутки выявили 185 новых случаев коронавируса
В Нидерландах за сутки, 31 мая, выявили 185 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
03:00
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
03:00
В столице США ввели комендантский час из-за беспорядков
Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер ввела комендантский час и задействовала Национальную гвардию в городе из-за беспорядков, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
03:00
В Миннеаполисе грузовик почти въехал в толпу протестующих
В Миннеаполисе водитель грузовика почти въехал в толпу демонстрантов, участвующих в протесте, связанном с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
03:00
Умер американский художник Христо Явашев
Американский художник и скульптор болгарского происхождения Христо Явашев скончался в Нью-Йорке в возрасте 84 лет.
03:00
Губернатор Флориды мобилизовал Нацгвардию из-за протестов
Губернатор американского штата Флорида Рональд Де Сантис мобилизовал бойцов Национальной гвардии для поддержания порядка на фоне протестов из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда.
03:00
В Бразилии число выявленных случаев коронавируса превысило 500 тысяч
В Бразилии число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 превысило 500 тыс.
03:00
Российские подлодки проведут стрельбы МБР осенью
Командующий Северным флотом России Александр Моисеев заявил, что российские подводные лодки осенью этого года проведут стрельбы межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР).
03:00
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у берегов Японии
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3 у восточных берегов Японии.
03:00
Сотрудников Белого дома призвали не выходить на работу из-за беспорядков
Сотрудникам Белого дома рекомендовали не приходить на работу 31 мая из-за беспорядков, начавшихся в стране после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.
03:00
Сёмин рассказал, кого хотел бы видеть тренером «Локомотива» после себя
Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин признался, что хотел бы видеть у руля клуба Олега Пашинина или Вадима Евсеева.
03:00
За сутки в Турции выявили более 800 больных коронавирусом
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что за сутки в стране выявили более 800 больных коронавирусной инфекцией COVID-19.
03:00
Сёмин рассказал, почему отказался от должности «почётного главного тренера» «Локомотива»
Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что не остался в клубе из-за председателя совета директоров клуба Анатолия Мещерякова и генерального директора Василия Кикнадзе.
03:00
В США целый штат ввёл комендантский час
Губернатор американского штата Аризона Даг Дьюси принял решение о введении комендантского часа на территории всего региона из-за беспорядков, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
03:00
Сёмин рассказал о своих надеждах остаться во главе «Локомотива»
Бывший главный тренер московского «Локомотива» заявил, что его не интересовала зарплата в клубе, но он хотел остаться на посту главного тренера.
03:00
Чемпионат Испании возобновится 11 июня матчем «Севилья» — «Бетис»
Опубликован календарь испанской Примеры, которая возобновляется после паузы, связанной с пандемией коронавируса.
03:00
В Москве скончались ещё 76 пациентов с коронавирусом
В Москве скончались ещё 76 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число умерших в городе достигло 2553. Об этом заявили в оперативном штабе.
03:00
Яна Чурикова прокомментировала идею с графиком прогулок в Москве
Телеведущая Яна Чурикова прокомментировала RT решение о введении в Москве графика прогулок в рамках смягчения ограничений, которые были введены из-за распространения коронавирусной инфекции.
03:00
ОАЭ направят два самолёта в Чечню и Дагестан с медицинским снабжением
Из Объединенных Арабских Эмиратов в Чечню и Дагестан прибудут два самолёта с медицинским оборудованием и медикаментами для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
03:00
Экс-президент «Локомотива» спрогнозировал будущее клуба без Сёмина
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов не верит, что новый главный тренер клуба Марко Николич сумеет надолго удержаться у руля команды.
03:00
Командир Crew Dragon ударился головой при переходе на МКС
NASA сообщило, что командир экипажа Crew Dragon Даг Херли ударился лбом при переходе с корабля на Международную космическую станцию.
03:00
Наумов cчитает, что в будущем Сёмин может вернуться в «Локомотив»
Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов высказал мнение относительно будущего 73-летнего Юрия Сёмина, покинувшего пост главного тренера железнодорожников.
03:00
В Европе у посольств США прошли акции протеста из-за гибели Флойда
В Лондоне и Берлине у посольств США прошли акции протеста, связанные с гибелью после задержания полицией афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.
03:00
Геркус: слова «Локомотива» о Сёмине кажутся неискренними и ненужными
Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус высказался о прощании клуба с тренером Юрием Сёминым в соцсетях.
03:00
США поставят Бразилии тысячу аппаратов ИВЛ
США направят Бразилии тысячу аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) и уже отправили 2 млн доз гидроксихлорохина.
03:00
МВД Белоруссии заявило, что ситуация накануне выборов накаляется
Первый заместитель министра внутренних дел Белоруссии Геннадий Казакевич в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что в стране серьёзно накалилась обстановка перед выборами президента.
03:00
СМИ: Президент «Ювентуса» предложил возобновить Серию А с болельщиками
Президент туринского «Ювентуса» Андреа Аньелли предложил возобновить сезон Серии А со зрителями на стадионах.
03:00
Казахстанский боец Хамитов назвал ЛГБТ болезнью
Бывший претендент на титул чемпиона Fight Nights Global в лёгком весе казахстанский боец Куат Хамитов раскритиковал ЛГБТ-сообщество.
03:00
В Москве ветер повалил более 60 деревьев
В Москве из-за сильного ветра упали более 60 деревьев.
03:00
Алексей Миранчук отметил эмоциональность Сёмина
Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук поделился мнением об экс главном тренере клуба Юрии Сёмине.
03:00
Террористы обстреляли населённые пункты в провинции Идлиб
Террористическая группировка обстреляла населённые пункты в сирийской провинции Идлиб.
03:00
«Рубин» доиграет сезон-2019/2020 на «Ак Барс Арене»
Оставшиеся домашние матчи нынешнего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) казанский клуб проведёт на стадионе «Ак Барс Арена».
03:00
Посольство России направило ноту протеста в Госдеп
Посольство России направило ноту в Госдепартамент США из-за инцидента с корреспондентом агентства РИА Новости в Миннеаполисе.
03:00
Источник: ЦСКА продлит контракт на три года с баскетболистом Джеймсом
Защитник московского ЦСКА Майк Джеймс может продлить контракт с клубом на три года.
03:00
МЧС предупредило о штормовом ветре в Свердловской области
МЧС предупредило о штормовом ветре, ливнях и граде в Свердловской области.
03:00
Павлюченко: были слухи, что «Реал» хотел взять меня в аренду
Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко рассказал, какие клубы проявляли к нему интерес в период выступлений за «Тоттенхэм».
03:00
Маск назвал Рогозина сэром и ответил на поздравление по-русски
Основатель американской компании SpaceX Илон Маск ответил на поздравление главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина по поводу успешной стыковки пилотируемого корабля Crew Dragon с Международной космической станцией.
03:00
Санчо посвятил гол погибшему в Миннеаполисе афроамериканцу Флойду
Вингер дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо после гола в ворота «Падерборна» (6:1) в матче 29-го тура немецкой Бундеслиги почтил память погибшего в США афроамериканца Джорджа Флойда.
03:00
Axios: Трамп и Цукерберг провели «продуктивный разговор»
Президент США Дональд Трамп и глава Facebook Марк Цукерберг провели «продуктивный разговор», пишет Axios.
03:00
Хет-трик Санчо помог «Боруссии» Д разгромить «Падеборн» в Бундеслиге
В рамках 29-го тура чемпионата Германии по футболу среди команд Бундеслиги дортмундская «Боруссия» одержала крупную победу над «Падеборном».
03:00
В МЧС оценили ситуацию с подтоплениями в Подмосковье
Свыше 120 приусадебных участков и 25 дачных домов подтоплены на территории шести муниципальных образований Московской области.
03:00
Крыховяк прокомментировал уход Сёмина из «Локомотива»
Полузащитник московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк поблагодарил за совместную работу тренера Юрия Сёмина, покидающего пост наставника железнодорожников.
03:00
Экипаж корабля Crew Dragon перешёл на МКС
Экипаж корабля Crew Dragon перешёл на Международную космическую станцию после успешной пристыковки.
03:00
Уткин включил Сёмина в тройку лучших российских тренеров
Журналист и блогер Василий Уткин поделился мнением о карьере экс-тренера московского «Локомотива» Юрия Сёмина.
03:00
Архангельская область отказала ФЛГР в проведении сборов
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что спортсмены группы тренера Юрия Бородавко столкнулись с проблемами при поиске места проведения сборов.
03:00
В штате Нью-Йорк готовы задействовать Нацгвардию на фоне протестов
Власти штата Нью-Йорк готовы задействовать Национальную гвардию, если это потребуется на фоне массовых протестов. Об этом заявил губернатор Эндрю Куомо.
03:00
В Москве с 29 мая выпало 185% месячной нормы осадков
За неполные трое суток в Москве выпало около 185% месячной нормы осадков.