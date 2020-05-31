National Post: удачный полёт Dragon 2 вернёт США независимость от России в космосе

Частной американской компании SpaceX удалось запустить свой космический корабль Dragon 2 с людьми на борту. Как отмечает колумнист National Post, после окончания программы шаттлов в 2011 году США в своих полётах на МКС полностью зависели от России. Теперь же, по его убеждению, американцам открыта дорога и на Луну, и даже на Марс.

Несмотря на изначально плохой прогноз погоды, частной компании SpaceX в субботу всё же удалось запустить свой первый космический корабль Dragon 2 с людьми на борту, пишет колумнист National Post Мэтт Гурни. Частные компании и прежде строили космические корабли, но ими полностью управляло NASA. Сейчас же всю работу по доставке астронавтов на МКС выполняет SpaceX, а космическое агентство выступает лишь как клиент этих услуг.

NASA привычно выступать в роли клиента, ведь прежде, как только в 2011 году закончилась программа использования шаттлов, работа по доставке космонавтов на МКС и обратно оказалась на откупе у России. Она брала за одного космонавта десятки миллионов долларов. И даже когда отношения между Россией и США ухудшились в последние годы, сотрудничество в космосе продолжалось, потому что у США буквально не было выбора, пишет автор статьи.

«Сегодняшний полёт SpaceX, к счастью, покончит с этой ситуацией», — пишет автор статьи. И тут же уточняет: не с сотрудничеством, а с зависимостью Запада от России, чтобы попасть на орбиту.

Изначально этот полёт был запланирован на среду, но его отменили меньше, чем за 20 минут до старта из-за плохой погоды. Впрочем, ждать этого события пришлось и так долгие годы. В 2011 году, когда последний шаттл вернулся на Землю, эксперты предостерегали правительство, что коммерческие полёты не будут возможны аж до 2015 года. А оказалось, этот срок вместо 4 лет занял 9.

SpaceX могли бы отправить астронавтов в космос ещё в прошлом году, когда успешно прошёл тестовый полёт корабля Dragon 2. К этому времени хорошо себя показал и грузовой вариант корабля, который доставил на МКС серию грузов. Однако после этого в апреле прошло года капсула Dragon 2 взорвалась во время испытания. Проблема, как оказалось, кроется в ранее неизвестной химической реакции между ракетным топливом и титаном. Её было просто исправить, но на это ушло время.

Сейчас же корабль должен пристыковаться к МКС, и астронавты проведут на станции несколько месяцев. Однако у самой компании SpaceX планы гораздо мощнее. У неё есть целый флот ракет, которые можно повторно использовать для вывода корабля на орбиту. В основном астрономическая стоимость полётов в космос связана с реальными издержками. И возможность безопасного вторичного использования ракет и других компонентов должна сделать полёты доступнее. При этом SpaceX разрабатывает ещё более мощные ракеты, которые смогут доставлять в космос тонны грузов. Там будет уже недалеко и до Луны, и даже до Марса.

Пока это лишь отдалённая перспектива, но уже гораздо более реалистичная. Кораблю Dragon 2 ещё предстоит пристыковаться к МКС, а потом в целости и безопасности вернуть команду на Землю. Но впервые за долгое время США снова занимаются полётами в космос с людьми на борту, и эта новость, как никакая другая, должна сделать людей в этот период пандемии счастливыми, считает журналист National Post.