Американский генерал: США должны быть первыми в космосе, потому что у них правильные ценности

Со стороны администрации Барака Обамы отказаться от космической программы было «огромной стратегической ошибкой», которая свидетельствует о «печальной нехватке видения», заявил в эфире Fox News отставной генерал ВС США Джек Кин. Он настаивает, что Америка должна вести за собой освоение космоса, потому что США придерживаются «правильных ценностей» и делают это не только для себя, но и для всего человечества.

Давайте начнём с новостей о запуске ракеты Falcon 9 компании SpaceX. Сегодня она должна была войти в историю, когда впервые за последние девять лет двое астронавтов NASA отправились бы в космос с территории США. Но такая возможность всё-таки ещё предоставится — новая дата запуска назначена на ближайшую субботу.

Давайте обратимся за комментариями к отставному генералу американской армии Джеку Кину. Очень приятно снова видеть вас у нас на программе, генерал. Если говорить о сотрудничестве NASA со SpaceX, это в том числе должен был быть первый запуск, осуществляемый частной компанией. Как вы относитесь к тому, что сейчас происходит между NASA и SpaceX?

ДЖЕК КИН, отставной генерал ВС США: Это само по себе историческое явление. Мне кажется, в перспективе такое сотрудничество между частным и государственным секторами — идеальная модель. Частные компании сегодня реализуют множество космических проектов, поэтому для них весьма логично объединить усилия с американским правительством.

С этим запуском с территории США невероятно приятно видеть, что наша страна возвращается в космос. Ничего, мы подождём ещё несколько дней до того, как запуск всё-таки сможет состояться. Может быть, в воскресенье. Нам ждать не привыкать — целое поколение ждали. Да ещё и во Флориде такая капризная погода. Главное — чтобы всё прошло гладко.

По-моему, это очень большой шаг, Лиз. Я уже говорил, что со стороны администрации Барака Обамы отказаться от нашей космической программы и, по сути, свернуть её, было огромной стратегической ошибкой. Особенно после того, как Буш в течение пяти лет инвестировал в то, чтобы снова отправиться на Луну.

Я считаю, что это отражает какую-то печальную нехватку видения у администрации Обамы. Раньше мы были самой опытной и открытой демократией мира, которая в сфере освоения космоса вела за собой всех остальных. Именно такой лидер ведь и нужен. Международное сообщество хочет, чтобы эту роль мы взяли на себя. Почему? Потому что мы придерживаемся правильных ценностей для такой задачи, мы делаем это ради блага всего человечества, не только самих Соединённых Штатов.

Мы знаем, что, к сожалению, в какой-то момент, и это будет уже очень скоро, космос начнут использовать в военных целях. Нас толкают к этому наши противники. Но ведь главная цель освоения космоса состоит в том, чтобы помочь всему человечеству. И мы здесь на правильном пути. Мы войдём в историю, полетим на Луну, потом на Марс. Вот такое видение, на мой взгляд, оценят американцы. И я уже не говорю об огромном международном престиже и чувстве гордости, которые получат США, вновь заняв лидирующее место в освоении космоса.

Дата выхода в эфир 27 мая 2020 года.