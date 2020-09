Hill: Россия пытается за счёт европейского проекта «Луна-25» обогнать Америку в космической гонке

Российский президент Владимир Путин не только стремится «снова сделать Россию великой» за счёт новых достижений в космосе, пишет The Hill. Развивая проект «Луна-25» совместно с Европейским космическим агентством, он пытается таким способом указать всему миру на неудачи Америки и продемонстрировать, какая страна является теперь истинной космической державой, говорится в статье.

Россия делает успехи в реализации совместного проекта по отправке спускаемого аппарата «Луна-25», сообщает The Hill со ссылкой на информацию в научных кругах. Запуск этого аппарата запланирован на октябрь будущего года. Причём «Луна-25» станет первым с середины 1970-х годов российским спускаемым аппаратом, предназначенным для исследования поверхности Луны, отмечается в статье.



Этот аппарат представляет собой совместный проект России и Европейского космического агентства. Предполагается, что эта миссия для Москвы станет началом попыток придать новый импульс своей космической программе и присоединиться к гонке за покорение Луны, говорится в статье.



«Тот факт, что запуск аппарата «Луна-25» планируется осуществить уже через год, доказывает, что российский лидер Владимир Путин осознаёт одну важную истину касательно 21 века: мир разделился на страны, которые исследуют космос, и страны, которые не имеют никакого значения. Путин, чья цель в жизни заключается в том, чтобы восстановить за Россией статус сверхдержавы, стремится, чтобы его страна, которой он управляет подобно царю, имела значение», — пишет The Hill.



Однако России придётся решить сразу несколько проблем, если она действительно намерена использовать возвращение на Луну для восстановления своего влияния и авторитета на мировой арене, предупреждает автор. И первая проблема заключается в том, что в гонке на Луну сейчас принимает участие множество других стран. В частности, Китай уже посадил на поверхность Луны два спускаемых аппарата, а в конце этого года планирует также осуществить миссию по забору оттуда проб. Более того, в будущем Китай намеревается отправить на Луну людей и построить там базу, отмечается в статье.

Кроме того, Израиль и Индия тоже предпринимали попытки отправить на Луну спускаемые аппараты — и хотя пока они потерпели неудачу, однако не собираются на этом останавливаться, пишет The Hill. Например, следующая попытка Израиля представляет собой частный проект, осуществляемый совместно с немецкой компанией. А частная японская компания под названием Ispace планирует отправить на поверхность Луны зонд Hakuto-R уже в 2022 году. Предполагается, что этот аппарат будет весить около 340 кг, а его полезная грузоподъёмность составит 30 кг, поясняет автор.



Однако главным соперником России в этой сфере остаются Соединённые Штаты — как было и раньше, во времена холодной войны, подчёркивается в статье. Президент США Дональд Трамп запустил программу «Артемида», призванную расширить потенциал и влияние Америки в открытом космосе. И первым пунктом в этой программе стало возвращение астронавтов на Луну в 2024 году.



NASA в рамках своей программы по поддержке коммерческих инициатив спонсирует проекты частных компаний по отправке их аппаратов на Луну, которые начнутся уже в следующем году. Зонды, созданные компаниями Intuitive Machines и Astrobotic, будут запущены уже в 2021 году, а компания Masten Space Systems запустит свой зонд в 2022 году, говорится в статье. Все эти аппараты доставят на Луну полезные грузы, а также различные инструменты NASA и коммерческих компаний.



Вторая проблема, с которой сталкивается Россия, — это «нехватка денег, а также нехватка компетентных и честных руководителей», пишет The Hill. Бюджет Роскосмоса был существенно урезан и составляет сегодня примерно $2,4 млрд. А с началом американских коммерческих полётов в космос Россия начинает терять ту регулярную прибыль, которую она получала раньше, отправляя астронавтов на Международную космическую станцию и возвращая их обратно на Землю, подчёркивается в статье.



Что касается коррупции, то она тоже затрудняет реализацию российских планов в космосе, констатирует The Hill. По сообщениям российских СМИ, бывшему главе ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимиру Солнцеву и ещё нескольким подозреваемым было предъявлено обвинение в хищении одного миллиарда рублей при поставках электронно-компонентной базы для модуля МКС. «В процессе реализации российской космической программы подобные скандалы случаются всё чаще», — подчёркивается в статье.



Таким образом, перед Россией встаёт очень сложная проблема — и один из способов её решить сводится к тому, чтобы заключать альянсы с другими странами, поясняет автор: «Неудивительно, что «Луна-25» стала совместным проектом Роскосмоса и Европейского космического агентства — хотя в славные времена Советского Союза такое было попросту немыслимым».

Но учитывая «проблемы России с деньгами и руководством», самой разумной политикой будет создание различных альянсов с другими странами с целью дальнейшего освоения космоса, отмечается в статье. По мнению автора, и Соединённые Штаты теоретически тоже могли бы стать «правильным партнёром» в этой сфере — учитывая, что сотрудничество в отношении Международной космической станции оказалось благотворным для всех сторон. Кроме того, NASA охотно сотрудничает с другими странами в рамках программы «Артемида», пишет The Hill.



Однако Россия до настоящего момента «отказывалась от протянутой руки Америки», вероятно, намереваясь выбрать Китай в качестве своего партнёра для освоения космоса, подчёркивается в статье: «Владимир Путин не только хочет снова сделать Россию великой благодаря достижениям в космосе. Путин также хочет указать на неудачи Америки и продемонстрировать всему миру, какая страна является истинной космической державой».



По мнению автора, успех программы «Артемида» в конечном итоге всё же продемонстрирует России несостоятельность такого подхода. «И тем, кто видит в Путине врага, стоит над этим задуматься», — заключает The Hill.