HDN: мы в «космической лиге» — Эрдоган о разработке новых ракет турецкого производства

Анкара успешно провела испытания первой собственной космической ракеты на твёрдом топливе, произведённой исключительно на основе местных технологий и национальных ресурсов, сообщает The Hürriyet Daily News. По словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, тем самым Турция сделала первый шаг в космос и попала в «аэрокосмическую лигу», развив собственную оборонную промышленность и сократив зависимость от импорта в этой отрасли.

Турция сделала свой первый шаг в космос с ракетой местного производства, сообщает The Hürriyet Daily News.

Как отмечает издание, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна сделала первый шаг в космос, разработав свою ракету с использованием только национальных ресурсов. При этом он подчеркнул, что вскоре турецкие инженеры смогут испытать ракеты на жидком топливе.

«Наша первая космическая ракета, произведённая по национальной технологии, достигла высоты 130 километров, пройдя 100-километровую линию, и, таким образом, сделала первый шаг в космос, — сказал Эрдоган на открытии Исследовательского центра космических систем, запуска спутников и передовых технологий Roketsan 30 августа в Анкаре. — Теперь мы находимся в «аэрокосмической лиге», благодаря нашим национальным технологиям и местному оборудованию».

По словам президента, Турция успешно провела испытания своей первой ракеты на твёрдом топливе, в то время как испытания ракет на гибридном топливе продолжаются. Как только первый местный спутник Турции будет запущен и выведен на орбиту, это облегчит связь между различными военными подразделениями за счёт предоставления информации в режиме реального времени и точной координации, заявил Эрдоган. Он также добавил, что это даст турецким вооружённым силам огромные возможности как в мирное время, так и в случае войны.

«За последние 18 лет нам удалось возродить нашу оборонную промышленность, которая была парализована [в руках бывших правительств]. Мы снизили нашу зависимость от иностранных производителей с 70 до 30 процентов», — подчеркнул турецкий лидер.

По словам Эрдогана, турецкая оборонная промышленность уже стала одной из ведущих в мире. «Мы с полной решимостью защищаем наши права от Сирии до Ирака, от Ливии до восточного Средиземноморья, — сказал он. — Но для того, чтобы этот успех стал постоянным, необходимо поднять уровень».

Турция не будет приобретать оборудование для оборонной промышленности, которое может быть произведено внутри страны с использованием национальных ресурсов, подчеркнул Эрдоган, призвав компании оборонной промышленности и ответственное правительственное ведомство уделять этому вопросу пристальное внимание и следить за согласованностью действий, сообщает The Hürriyet Daily News.