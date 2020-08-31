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Die Welt: Эрдоган обвинил Францию и Грецию в некомпетентности и жажде наживы

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Турция готова стать «мучеником», когда речь идёт о сражениях, однако вопрос в том, готовы ли её противники в Средиземном море к таким же жертвам, пишет Die Welt, ссылаясь на слова Реджепа Эрдогана. Турецкий лидер задался вопросом, готовы ли французский и греческий народы заплатить цену за действия своих «жадных до денег» и «некомпетентных» руководителей.
Die Welt: Эрдоган обвинил Францию и Грецию в некомпетентности и жажде наживы
Reuters

Президент Турции Реджеп Эрдоган вновь ужесточил свою риторику по поводу конфликта вокруг газовых месторождений Средиземного моря, сообщает Die Welt. По словам турецкого лидера, политики Греции и Франции «жадны до денег» и «некомпетентны».

«Когда речь идёт о сражениях, мы готовы стать мучениками. Вопрос состоит лишь в том, готовы ли те, кто противостоит нам в Средиземном море, к таким же жертвам?» — приводит издание фрагмент из речи Эрдогана.
 
Кроме того, Эрдоган задался вопросом, готовы ли греческий и французский народы «заплатить цену» из-за действий их «жадных до денег» и «некомпетентных» руководителей.
 
Die Welt напоминает, что Турция и Греция спорят из-за недавно открытых газовых месторождений в Средиземном море. Отношения между двумя членами НАТО крайне напряжены. Кроме того, Франция в качестве жеста поддержки Греции увеличила своё военное присутствие в восточном Средиземноморье. 
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Die Welt Германия Европа
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